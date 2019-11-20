Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о готовности сборной России к сезону-2019/20 и отборе на первые этапы Кубка мира.

«Мы отбираем спортсменов на этапы Кубка мира, а в каком формате отбор – это уже не так важно для нас. Лидеры прошлого сезона не отбираются, остальные с учетом всех отборочных стартов побегут. Слава богу, Сергей Устюгов решил проблемы со здоровьем. Он в хороших кондициях, скоро мы это увидим», – сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Валерией Кукалевой.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 29 ноября в Руке (Финляндия).

Ранее тренер сборной Юрий Бородавко заявил, что отборочные старты пройдут в финском Рованиеми с 20 по 23 ноября.

Еще больше лыж и слов Елены Валерьевны – в полной версии текста:

Закрытые отборы, новый Устюгов и 3 декрета. Елена Вяльбе – о новом лыжном сезоне для России

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