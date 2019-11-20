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Седова пропустит сезон из-за беременности

Седова пропустит сезон из-за беременности
Eurosport

30 мин. назад

Непряева будет отдуваться в одиночку.

Российская лыжница Анастасия Седова пропустит сезон-2019/20 из-за беременности.

Об этом Eurosport.ru узнал из источника, близкого к сборной России. По той же причине зимой не выступят Юлия Белорукова и Елена Соболева, которая вышла замуж за двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова и сменила фамилию – это сообщала президент ФЛГР Елена Вяльбе.

В отсутствии Седовой и Белоруковой, шанс пробежать за сборную получат другие лыжницы. «Сначала молодым девочкам надо отобраться на этапы Кубка мира. В основном, это будут лыжницы из группы Егора Сорина», – сказала Вяльбе корреспонденту Eurosport.ru Валерии Кукалевой.

  • 24-летняя Седова – бронзовый призер Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2019 в эстафете.
  • Лидером женской сборной России останется Наталья Непряева – вице-лидер Кубка мира-2018/19.

Еще больше лыж и слов Елены Валерьевны – в полной версии текста:

Закрытые отборы, новый Устюгов и 3 декрета. Елена Вяльбе – о новом лыжном сезоне для России

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