Российские лыжники провели контрольную гонку на 10 и 15 км перед стартом Кубка мира.

Как сообщает корреспондент Eurosport.ru Валерия Кукалева, лучшей у женщин стала Алиса Жамбалова, второе место у Анны Нечаевской (+19,7), третья – Яна Кирпиченко (+31). Лучший у мужчин – Андрей Мельниченко, который обошел Ивана Якимушкина (+12) и Артема Мальцева (+35).

Наталья Непряева и Александр Большунов не принимали участия в старте.

Сергей Устюгов, который уже отобрался на Кубок мира, пришел к финишу восьмым с отставанием от лидера более чем в минуту.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 29 ноября в Руке (Финляндия).

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