5 шведских лыжниц столкнулись друг с другом и подарили победу сопернице из Швейцарии
Веселье началось еще до старта Кубка мира.
Во время предсезонного турнира в шведском Елливаре случился массовый завал с участием скандинавских лыжниц.
В финале спринта медали оспаривали пять шведских спортсменок и Надин Фандрих, представляющая Швейцарию. Шведки столкнулись друг с другом, упали в снег и пропустили Фандрих вперед.
В итоге швейцарка пришла к финишу первой, пройдя дистанцию за три минуты и 41,51 секунды.
- Старт Кубка мира по лыжным гонкам намечен на 29 ноября. Первый этап пройдет в Руке (Финляндия).
- Ранее шведские лыжницы схожим образом упустили золото в спринте на чемпионате мира-2019.
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