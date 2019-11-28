29 ноября в финской Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам-2019/20.

Сезон без Олимпийских игр и чемпионата мира растянется на четыре месяца и завершится финалом КМ в канадском Кэнморе. На Eurosport и Eurosport Player вы увидите трансляции всех главных лыжных стартов в прямом эфире и режиме отложенной записи. На Eurosport.ru вы найдете календарь и расписание Кубка мира по лыжным гонкам-2019/20.

Рука, Финляндия

29 ноября (пятница) – женский и мужской спринт, классика;

30 ноября (суббота) – гонки с раздельного старта на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, классика;

1 декабря (воскресенье) – гонки преследования на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, конек.

Лиллехаммер, Норвегия

7 декабря (суббота) – скиатлон на 15+15 км у мужчин и 7,5+7,5 км у женщин;

8 декабря (воскресенье) – эстафеты 4Х7,5 км у мужчин и 4х5 км у женщин.

Давос, Швейцария

14 декабря (суббота) – женский и мужской спринт, конек;

15 декабря (воскресенье) – гонки с раздельного старта на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, конек.

Планица, Словения

21 декабря (суббота) – мужской и женский спринт, конек;

22 декабря (воскресенье) – командный спринт у мужчин и женщин, конек.

Тур де Ски, Швейцария/Италия

Ленцерхайде, 28 декабря (суббота) – гонки с общего старта у мужчин на 15 км и женщин на 10 км, конек;

Ленцерхайде, 29 декабря (воскресенье) – мужской и женский спринт, конек;

Тоблах, 31 декабря (вторник) – гонки с раздельного старта на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, конек;

Тоблах, 1 января (среда) – гонки преследования на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, классика;

Валь-ди-Фиемме, 3 января (пятница) – гонки с общего старта, на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, классика;

Валь-ди-Фиемме, 4 января (суббота) – женский и мужской спринт, классика;

Валь-ди-Фиемме, 5 января (воскресенье) – восхождение в гору с общего старта на 10 км у мужчин и женщин.

Дрезден, Германия

11 января (суббота) – мужской и женский спринт, конек;

12 января (воскресенье) – командный спринт у мужчин и женщин, конек.

Нове Место, Чехия

18 января (суббота) – гонки с раздельного старта на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, классика;

19 января (воскресенье) – гонки преследования на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, конек.

Оберстдорф, Германия

25 января (суббота) – скиатлон на 15+15 км у мужчин и 7,5+7,5 км у женщин;

26 января (воскресенье) – женский и мужской спринт, классика.

Фалун, Швеция

8 февраля (суббота) – мужской и женский спринт, классика;

9 февраля (воскресенье) – гонки с раздельного старта на 15 км у женщин и 30 км у мужчин, конек.

Ски Тур 2020

Эстерсунд, Швеция, 15 февраля (суббота) – гонки с раздельного старта на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, конек;

Эстерсунд, Швеция, 16 февраля (воскресенье) – гонки преследования на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, классика;

Оре, Швеция, 18 февраля (вторник) – женский и мужской спринт, конек;

Сторлиен-Меракер, Норвегия, 20 февраля (четверг) – марафон с масс-старта на 38 км у мужчин и женщин, конек;

Тронхейм, Норвегия, 22 февраля (суббота) – мужской и женский спринт, классика;

Тронхейм, Норвегия, 23 февраля (воскресенье) – гонки преследования на 15 км у женщин и 30 км у мужчин, классика.

Лахти, Финляндия

29 февраля (суббота) – гонки с раздельного старта на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, классика;

1 марта (воскресенье) – эстафеты 4Х7,5 км у мужчин и 4х5 км у женщин.

Норвегия

Драммен, 4 марта (среда) – мужской и женский спринт, классика;

Осло, 7 марта (суббота) – женский масс-старт на 30 км;

Осло, 8 марта (воскресенье) – мужской масс-старт на 50 км;

Северная Америка, спринт-тур

Квебек, Канада, 14 марта (суббота) – мужской и женский спринт, классика;

Квебек, Канада, 15 марта (воскресенье) – женский и мужской спринт, конек;

Миннеаполис, США, 17 марта (вторник) – мужской и женский спринт, конек.

Кэнмор, Канада, Финал Кубка мира

20 марта (пятница) – гонки с общего старта, на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, конек;

21 марта (суббота) – гонки преследования на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, классика;

22 марта (воскресенье) – смешанная эстафета 2х5 км + 2х5 км, конек и классика.

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