В прошлом сезоне лыжи полыхнули нешуточным допинговым скандалом с кровяным допингом. Удивительно, но попалась не Россия: фигурировали два австрийца, три эстонца и казахстанец – один, но самый титулованный. Посреди чемпионата мира полиция вломилась в допинговый притон, замаскированный под парикмахерскую, и взяла пятерых. Макс Хауке из Австрии как раз переливал кровь. Шестой признался потом, не выдержав информационной атаки в медиа.

Как наказали лыжников?

Макс Хауке и Доминик Балдауф (Австрия)

23 июля высказался австрийский антидопинг, не дожидаясь расследований FIS и ВАДА. Оба получили по четыре года и вряд ли вернутся в спорт после дисквалификации – Йоханнесу Дюрру это сделать не позволили.

Главное – не наказание национального антидопа, а уголовный процесс. Лыжники шли в связке с велосипедистом Штефаном Денифлем и обвинялись по двум пунктам: кроме употребления допинга, это незаконное обогащение. Мошенничество помогло каждому срубить по 50 тысяч евро – смешная сумма для футболиста или теннисиста, но солидная для лыжника за пределами топ-10. Хауке дал признательные показания по поводу допинга, но не согласился с остальным. Защита настаивала, что он получал спонсорские деньги не за показанные результаты, а за демонстрацию эмблемы на комбинезоне во время гонок.

Макс уже получил приговор – пять месяцев условно и штраф в размере 480 евро, преступно мало для яро борющейся с допингом Австрии. Суд счел, что выставление видео с процессом переливания крови в интернет нарушило права спортсмена.

Карел Таммьярв, Андрес Веерпалу и Алго Керп (Эстония)

В Зеефельде попались Таммьярв и Веерпалу, позже признался Керп. Но эстонскую прокуратуру больше заинтересовал бывший тренер сборной Мати Алавер, который склонил всех троих лыжников (и, видимо, Алексея Полторанина) к применению допинга – именно он поделился контактами немецкого врача Марка Шмидта.

Алавера допросили, пришли к нему с обыском и приговорили к году лишения свободы условно. Испытательный срок – шесть месяцев. Лыжники ждали наказания от FIS: глава лыжного антидопинга Сара Фуссек заявила, что проводится масштабное расследование. Заявление последовало аккурат в день начала Кубка мира – как и австрийцы, нарушители получили по четыре года.

Ни один не надеется на возвращение в лыжи. Таммьярв уехал в Австралию и загорает на пляжах уже несколько месяцев, Веерпалу сделал вид, что его не существует. «У меня не было контактов с Андреасом с тех пор, как мы покинули Зеефельд. С Карелом я разговаривал, ему очень тяжело. Не знаю, как поступит Андреас, но у Карела нет мыслей о возвращении», – сказал Анти Сарепу из эстонской федерации.

Алексей Полторанин (Казахстан)

Самый неоднозначный кейс у Алексея Полторанина – доброго друга русских лыжников. В Казахстане поступили точно как соседи, которые отрицают все обвинения. Алексей сразу после освобождения из австрийской полиции забрал признательные показания и заявил, что только хотел принять допинг – но не успел. Он все равно получил четыре года, а слова сразу породили волну мемов (листай карусель).

Антидопинговое агентство Казахстана тоже промолчало и отдало все на откуп FIS. Томас Петтерссон из шведского Expressen связался с журналистом местного Pro Sports Игорем Ильиным, и тот рассказал:

«Полторанин совершенно четко говорит, что не принимал допинг. Большинство казахстанцев верят в это и понимают, что у него не было выбора, кроме как дать австрийской полиции признательные показания. Иначе они бы никогда его не выпустили. Но многие критикуют его за то, что он собирался принять допинг. Мы думаем, что его карьера будет закончена, но он утверждает, что продолжит, что бы ни случилось. Будущее покажет».

Как лыжники скрывали допинг?

Хауке перед стартом сезона встретился с Петтерссоном и дал откровенное интервью о допинговых махинациях под руководством доктора Шмидта. Масштаб мошенничества поражает – сразу не сказать, какая схема круче: эта или российская, с подменой допинг-проб через дырку в стене.

Алексей ПолторанинGetty Images

Мотивация. Хауке вдохновил еще один австрийский допингист – Йоханнес Дюрр, на эритропоэтине добравшийся до подиума «Тур де Ски».

«Йоханнес достиг вершины, принимая допинг. И я осознал эту правду: единственный шанс прорваться наверх – через допинг. Это был первый шаг на скользкой дороге. Я должен был подумать о другом способе, понять, что он есть. Но я этого не сделал, а потом пути назад не было. Я знал, что это неправильно, что я рискую всем, но я хотел достичь мировой элиты».

Начало. Контакты Шмидта Макс получил от Дюрра и весной 2016 года стал постоянно принимать допинг. На Кубке мира переливание крови проводилось в отеле, и никто ничего не подозревал.

«Медкоманда часто бронировала номер в той же гостинице. Мне сообщали время, к которому я должен подойти, а после гонки снова вызывали на процедуру. В Лиллехаммере врачи даже арендовали целый дом».

Макс ХаукеGetty Images

Процедура и сокрытие. Удивительно, но Хауке беспроблемно проходил допинг-контроль в течение трех лет. Как и другие клиенты доктора Шмидта – в одиночку он водил за нос ВАДА, FIS и другие спортивные федерации.

«Марк дает вам ощущение, что все спокойно. Мы нервничали, когда сдавали первые допинг-тесты, но они ничего не показали. Шмидт был прав, и уверенность в нем выросла. Я даже перестал волноваться. Есть несколько часов, когда тебя никогда не тестируют – ночью. Так что можно принять гормон роста перед сном, и после пробуждения его не найдут. Что касается переливания крови – если выпить немного соленой воды, показатели нормализуются».

Подозрения. Хауке и его лучший друг Доминик Балдауф быстро поняли, что они не единственные лыжники на попечении Шмидта. Австрийцы подозревают гонщиков из крупных федераций – России, Норвегии и Швеции.

«Врачи не могли создать такую организацию только для меня и Доминика. Но мы не знаем, кто еще из лыжников был в этом замешан. У нас были подозрения, но мы действительно не знали. Врачи сказали: «Вы не должны об этом спрашивать». Да и, честно говоря, мы не хотели знать слишком много.

Мне было ясно, что у этих стран не только большие ресурсы, но и маленькие секреты. О случаях в сборной России мы все могли прочитать. Чувствовалось, что русские лыжники принимают допинг. А также Швеция и Норвегия. Но я все равно не могу утверждать – это только мое ощущение».

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, где много-много разных лыж и допинга тоже

Другие лыжные тексты автора, который очень радуется наступлению зимы:

У Большунова, Устюгова и Непряевой отличный шанс на Кубок мира. Лыжников не отстранят за допинг

Закрытые отборы, новый Устюгов и 3 декрета. Елена Вяльбе – о новом лыжном сезоне для России

Качай приложение Eurosport для iOS или Android