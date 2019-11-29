Участники допингового скандала на чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам узнали сроки дисквалификации.

По информации Expressen, FIS забанила на четыре года 32-летнего Алексея Полторанина из Казахстана, а также эстонцев Карела Таммьярва, Андреаса Веерпалу и Алго Керпа. Вина лыжников в применении кровяного допинга доказана. «Мы тщательно разобрались в ситуации», – заявила генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

С нарушителями из Австрии – Максом Хауке и Домиником Балдауфом – еще летом разобрался австрийский антидопинг: они тоже получили по четыре года.

Допинговый скандал произошел на ЧМ-2019 в Зеефельде, здание, где лыжникам переливали кровь, было замаскировано под парикмахерскую.

Кубок мира-2019/20 по лыжным гонкам стартует 29 ноября.

Австрийцы в суде, казахи верят Полторанину. Как закончился главный допинг-скандал 2019-го

Качай приложение Eurosport для iOS или Android