FIS может применить санкции к российским лыжникам после утверждения решения ВАДА

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставляет за собой право применить санкции в отношении России согласно пунктам всемирного антидопингового кодекса, если исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря утвердит рекомендации комитета по соответствию относительно российской стороны.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз, опубликованный на официальном сайте FIS. Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только чистых российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступать под своим флагом на крупных турнирах.

Санкции со стороны FIS могут помешать России принимать и подавать заявки на проведение крупных международных турниров.

Российские спортсмены не смогут участвовать в крупных соревнованиях под эгидой FIS, если они причастны к нарушениям антидопинговых правил.

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