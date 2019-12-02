Шведские лыжницы высмеяли Вяльбе за 4 беременности в женской сборной России

Шведы высмеяли президента ФЛГР Елену Вяльбе из-за обилия беременностей в сборной России – сразу четыре лыжницы пропускают сезон-2019/20.

В конце прошлого сезона Вяльбе собрала команду и сказала спортсменкам, что сезон без главных стартов – самое подходящее время, чтобы родить ребенка. Ее послушались Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева (Устюгова) и Татьяна Алешина.

«Нужно отметить, что в России другая культура. Я бы никогда такого не сказала, да и девушки не станут такое слушать. Но Елена из старой советской культуры, и, кажется, она привнесла это в команду. Например, когда мы сегодня завтракали, у русских была коллективная утренняя гимнастика. Так мы тоже не сделаем», – цитирует Expressen менеджера шведской сборной Карин Эрссон.

Недоумевает и трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотте Калла. «Ну, это не по-шведски. Конечно, многие из нас тоже хотят в будущем создать семью и родить ребенка. Но совмещать это с соревновательным графиком... Сначала все должно встать на свои места», – заявила 32-летняя шведка.

Белорукова и Седова – призеры Олимпийских игр и чемпионата мира.

На этапе Кубка мира в Руке Россия взяла один подиум в шести гонках – Наталья Непряева стала третьей в классической разделке.

Следующий этап состоится 7-8 декабря в Лиллехаммере (Норвегия).

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