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Русские лыжницы пропустят сезон из-за беременности. Что известно об их личной жизни
Небольшое погружение в неизвестность.
Женская сборная России по лыжным гонкам проведет сезон-2019/20 в ослабленном составе – сразу четыре спортсменки используют год без главных стартов для материнства. В конце прошлого сезона девушкам на это намекнула президент ФЛГР Елена Вяльбе, и исполнительные спортсменки ушли в декрет, оставив борьбу с норвежками и шведками на Наталью Непряеву.
Массовый бэбибум удивил сборную Швеции, которая узнала о ситуации в русской команде от журналистов. У шведок совершенно другой менталитет – они предпочитают рожать после завершения карьеры, чтобы не совмещать спорт и уход за ребенком. Так поступила олимпийская чемпионка Сочи Анна Хог – сын Гарри появился на свет, когда они с мужем Эмилем Юнссоном уже не были профессиональными лыжниками.
«Елена из старой советской культуры, и, кажется, привнесла это в команду», – рассудила менеджер шведской сборной Карин Эрссон. Российским лыжницам предстоит воспитать детей в разгар карьеры, но они сами решились на этот шаг.
Юлия Белорукова и Анастасия СедоваGetty Images
Юлия Белорукова, 24 года
Двукратный бронзовый призер ОИ, двукратная медалистка ЧМ, победительница этапа Кубка мира.
Юлия замужем за 32-летним Никитой Ступаком – он тоже лыжник, но менее успешный. Никита выступал на этапах Кубка мира, но не пробил топ-20 даже на домашнем этапе в Рыбинске. Успешнее он бегал на Континентальном Кубке.
Ребята сыграли свадьбу летом 2019 года. Юля не афиширует беременность и недавно попросила в инстаграме: «Ребят, хватит атаковать мой директ, прошу. Не играйте в шерлоков. Вы видите только то, что я позволяю увидеть. Моя личная жизнь – мое личное дело. И я предпочитаю жить ей вне инстаграма». Ожидается, что первенец Белоруковой появится на свет уже в этом месяце.
Анастасия Седова, 24 года
Бронзовый призер ОИ и ЧМ, призер этапов «Тур де Ски».
Настя получила предложение руки и сердца от любимого человека, когда прилетела в Москву из Пхёнчхана с олимпийской медалью – красивые кадры из аэропорта можно увидеть и сейчас. Мужа Анастасии зовут Александр Кулешов – он известный только в узких кругах лыжник, в основном выступающий на национальных соревнованиях. Свадьба была летом 2018-го.
Седова тоже скрывала положение, которое не позволит ей провести сезон на лыжах, пока у болельщиков не стали появляться подозрения – спортсменку не увидели на предсезонных стартах. Тогда Вяльбе подтвердила факт беременности.
Елена Соболева (Устюгова), 27 лет
Серебряный призер этапа Кубка мира в эстафете.
Летом Елена вышла замуж за Сергея Устюгова – двукратного чемпиона мира и одного из лидеров сборной России. Свадьба в потрясающих зимних интерьерах состоялась летом в Екатеринбурге.
Свадьба Елены Соболевой и Сергея УстюговаEurosport
Соболева сменила фамилию на более известную, но лыжного дебюта как Устюговой ей придется подождать – в январе, прямо во время «Тур де Ски», у нее родится девочка. Сергей даже задумывался о том, чтобы пропустить многодневку, которую уже выигрывал.
Татьяна Алешина, 25 лет
Алешиной нечем похвастаться в плане результатов – на Универсиаде до призов ей не хватило совсем чуть-чуть, в командном спринте на Кубке мира – тоже. Но она попала в состав на ЧМ-2019 и централизованно готовится в сборной России уже два года. Перед прошлым сезоном Татьяну определили в группу к молодому тренеру Егору Сорину, а летом 2019-го они поженились.
Кстати, это не первый брак Татьяны – в июне 2016-го она вышла замуж за биатлониста Александра Печенкина.
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