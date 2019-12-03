Женская сборная России по лыжным гонкам проведет сезон-2019/20 в ослабленном составе – сразу четыре спортсменки используют год без главных стартов для материнства. В конце прошлого сезона девушкам на это намекнула президент ФЛГР Елена Вяльбе, и исполнительные спортсменки ушли в декрет, оставив борьбу с норвежками и шведками на Наталью Непряеву.

Массовый бэбибум удивил сборную Швеции, которая узнала о ситуации в русской команде от журналистов. У шведок совершенно другой менталитет – они предпочитают рожать после завершения карьеры, чтобы не совмещать спорт и уход за ребенком. Так поступила олимпийская чемпионка Сочи Анна Хог – сын Гарри появился на свет, когда они с мужем Эмилем Юнссоном уже не были профессиональными лыжниками.

«Елена из старой советской культуры, и, кажется, привнесла это в команду», – рассудила менеджер шведской сборной Карин Эрссон. Российским лыжницам предстоит воспитать детей в разгар карьеры, но они сами решились на этот шаг.

Юлия Белорукова и Анастасия СедоваGetty Images

Юлия Белорукова, 24 года

Двукратный бронзовый призер ОИ, двукратная медалистка ЧМ, победительница этапа Кубка мира.

Юлия замужем за 32-летним Никитой Ступаком – он тоже лыжник, но менее успешный. Никита выступал на этапах Кубка мира, но не пробил топ-20 даже на домашнем этапе в Рыбинске. Успешнее он бегал на Континентальном Кубке.

Ребята сыграли свадьбу летом 2019 года. Юля не афиширует беременность и недавно попросила в инстаграме: «Ребят, хватит атаковать мой директ, прошу. Не играйте в шерлоков. Вы видите только то, что я позволяю увидеть. Моя личная жизнь – мое личное дело. И я предпочитаю жить ей вне инстаграма». Ожидается, что первенец Белоруковой появится на свет уже в этом месяце.

Анастасия Седова, 24 года

Бронзовый призер ОИ и ЧМ, призер этапов «Тур де Ски».

Настя получила предложение руки и сердца от любимого человека, когда прилетела в Москву из Пхёнчхана с олимпийской медалью – красивые кадры из аэропорта можно увидеть и сейчас. Мужа Анастасии зовут Александр Кулешов – он известный только в узких кругах лыжник, в основном выступающий на национальных соревнованиях. Свадьба была летом 2018-го.

Седова тоже скрывала положение, которое не позволит ей провести сезон на лыжах, пока у болельщиков не стали появляться подозрения – спортсменку не увидели на предсезонных стартах. Тогда Вяльбе подтвердила факт беременности.

Елена Соболева (Устюгова), 27 лет

Серебряный призер этапа Кубка мира в эстафете.

Летом Елена вышла замуж за Сергея Устюгова – двукратного чемпиона мира и одного из лидеров сборной России. Свадьба в потрясающих зимних интерьерах состоялась летом в Екатеринбурге.

Свадьба Елены Соболевой и Сергея УстюговаEurosport

Соболева сменила фамилию на более известную, но лыжного дебюта как Устюговой ей придется подождать – в январе, прямо во время «Тур де Ски», у нее родится девочка. Сергей даже задумывался о том, чтобы пропустить многодневку, которую уже выигрывал.

Татьяна Алешина, 25 лет

Алешиной нечем похвастаться в плане результатов – на Универсиаде до призов ей не хватило совсем чуть-чуть, в командном спринте на Кубке мира – тоже. Но она попала в состав на ЧМ-2019 и централизованно готовится в сборной России уже два года. Перед прошлым сезоном Татьяну определили в группу к молодому тренеру Егору Сорину, а летом 2019-го они поженились.

Кстати, это не первый брак Татьяны – в июне 2016-го она вышла замуж за биатлониста Александра Печенкина.

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