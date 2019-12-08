Российские лыжники взяли золото и серебро эстафеты на этапе Кубка мира

Российские команды заняли два первых места в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Лучшее время показала номинально вторая команда России – Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов. Их результат – 1 час 26 минут 46,8 секунды. Серебро завоевала первая российская четверка – Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко, они отстали всего на 1,3 секунды.

Третье и четвертое место заняли команды из Норвегии. Отставание бронзовых призеров от лидеров составило 8,9 секунды.

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