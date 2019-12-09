Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал возможное отстранение спортсменов из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Надеюсь, нас не отстранят. В такой ситуации всегда страдают спортмены. Это не связано с положительными допинг-пробами: что спортсмены могут поделать, если кто-то в офисе, возможно, поступил гадко? Это очень злит и печалит меня. Я был уверен, что история закончится после Олимпиады. Не понимаю, почему это снова начали расследовать. Очень тяжело для меня и лыжников.

Отстранение станет для нас катастрофой, особенно для спортсменов. Как им все это объяснить? Я хочу, чтобы кто-то пришел, сделал это и посмотрел им в глаза, когда им расскажут, что это конец. Когда большие парни стоят передо мной и плачут – это не весело, а дерьмово. Не хочу видеть это снова», – цитирует Крамера Aftonbladet.

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере Александр Большунов выиграл скиатлон, днем позже российские эстафетные команды заняли первое и второе места.

Сегодня, 9 декабря, ВАДА рассмотрит вопрос об отстранении России от международных соревнований.

Год назад норвежцы высмеяли тактику России. Большунов и Устюгов заткнули их триумфом в Лиллехаммере

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