Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) прокомментировала решение ВАДА о санкциях к российскому спорту сроком на четыре года.

«FIS признает решение ВАДА о несоответствии РУСАДА кодексу и оценит санкции с целью принятия определенных шагов в соответствии с обязательствами FIS как подписанта ВАДА. Как подчеркивалось на Олимпийском саммите, санкции должны соответствовать правилам справедливости и уважать права человека.

Главные события, упомянутые в решении ВАДА – чемпионаты мира, как и говорится в антидопинговом кодексе. В настоящее время у FIS нет чемпионатов мира, которые принимала бы Россия, но Россия претендует на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. По этому вопросу появятся уточнения в процессе апелляции. У РУСАДА есть 21 день на обжалование решения, и в течение этого времени FIS не предпримет никаких действий.

Что касается участия российских спортсменов и официальных лиц в чемпионатах мира, то после вступления решения в силу FIS будет следовать определенным критериям допуска и отстранения, указанным в решении ВАДА. Это будет применяться к чемпионатам мира 2021 и 2023 годов, проводимым в указанный четырехлетний период. FIS стремится обеспечить защиту прав невиновных российских спортсменов – новое поколение способно продемонстрировать чистое будущее российского спорта», – говорится в заявлении.

Следовательно, лыжники из России продолжат выступать на этапах Кубка мира под национальным флагом.

Президент ассоциации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Рёсте призвал FIS отстранить российских лыжников от участия во всех международных соревнованиях, включая Кубок мира.

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере сборная России выиграла у норвежцев обе мужские гонки.

Год назад норвежцы высмеяли тактику России. Большунов и Устюгов заткнули их триумфом в Лиллехаммере

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