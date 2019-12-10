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FIS не отстранит русских лыжников от Кубка мира, несмотря на требование норвежцев
Фигуры Большунова и Устюгова слишком весомы для мировых лыж.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) прокомментировала решение ВАДА о санкциях к российскому спорту сроком на четыре года.
«FIS признает решение ВАДА о несоответствии РУСАДА кодексу и оценит санкции с целью принятия определенных шагов в соответствии с обязательствами FIS как подписанта ВАДА. Как подчеркивалось на Олимпийском саммите, санкции должны соответствовать правилам справедливости и уважать права человека.
Главные события, упомянутые в решении ВАДА – чемпионаты мира, как и говорится в антидопинговом кодексе. В настоящее время у FIS нет чемпионатов мира, которые принимала бы Россия, но Россия претендует на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. По этому вопросу появятся уточнения в процессе апелляции. У РУСАДА есть 21 день на обжалование решения, и в течение этого времени FIS не предпримет никаких действий.
Что касается участия российских спортсменов и официальных лиц в чемпионатах мира, то после вступления решения в силу FIS будет следовать определенным критериям допуска и отстранения, указанным в решении ВАДА. Это будет применяться к чемпионатам мира 2021 и 2023 годов, проводимым в указанный четырехлетний период. FIS стремится обеспечить защиту прав невиновных российских спортсменов – новое поколение способно продемонстрировать чистое будущее российского спорта», – говорится в заявлении.
- Следовательно, лыжники из России продолжат выступать на этапах Кубка мира под национальным флагом.
- Президент ассоциации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Рёсте призвал FIS отстранить российских лыжников от участия во всех международных соревнованиях, включая Кубок мира.
- На этапе Кубка мира в Лиллехаммере сборная России выиграла у норвежцев обе мужские гонки.
Год назад норвежцы высмеяли тактику России. Большунов и Устюгов заткнули их триумфом в Лиллехаммере