Большунов и Устюгов сменили Легкова и Вылегжанина в лыжном топе. Лучшие команды 10-летия

Сборная России по лыжам – любимая болельщиками зимняя команда десятилетия, которой руководила Елена Вяльбе на посту президента ФЛГР с 2010 года после провальной ванкуверской Олимпиады. Выделить можно даже не одну сборную, а две: они абсолютно разные и одинаково классные. Первую (условно поколение 1982-1985 годов) отделил от второй (поколение 1992-1996 годов) допинговый скандал, вспыхнувший в 2016-м после публикации второй части доклада Макларена.

Революция Легкова и золотой подвиг Вылегжанина

Легков, Вылегжанин, Крюков, Петухов, Морилов, спринтерская группа Каминского. Эти фамилии греют воспоминания любителей зимы и относят в приятные времена, когда лыжи были другими – более монументальными, что ли. Лыжи казались спортом суровых немногословных мужчин и тренированных женщин – только Петтер Нуртуг возмущал консервативное спокойствие выходками в духе шоумена. Помните, как он повесил на зеркале в ванной фотографии русских лыжников как самых принципиальных и уважаемых соперников? Это было чуть ли не главным инфоповодом сезона.

Ванкувер-2010 Россия провалила, но лыжники показали хороший средний уровень: одна из трех золотых медалей всей олимпийской команды досталась Никите Крюкову, серебряным призером стал Александр Панжинский (их финиш входит в топ самых приятных воспоминаний), бронзовые медали в командном спринте взяли Петухов и Морилов, Хазова и Коростелева. Дистанционщики приехали без наград, и талантливому поколению требовалась встряска. В команду пригласили немецкого физиотерапевта Изабель Кнауте, и с ее знакомства с Легковым в русских лыжах началась революция.

Путь Александра к олимпийскому золоту – одна из главных зимних историй десятых годов. Он стал четвертым в душещипательном ванкуверском дуатлоне и не сдерживал слез после финиша, когда шведы провели тактически образцовую гонку и забрали две медали из трех, а еще одна досталась немцу. В начале следующего сезона Легков примерил желтую майку, но потом все снова полетело под откос: болезнь на «Тур де Ски», падение в кювет на первой части дуатлона ЧМ-2011 и провальный третий этап эстафеты, после которого Вяльбе надолго затаила зло и прилюдно называла Сашу неэстафетным бойцом.

Александр Легков после дуатлона в Ванкувере-2010Imago

Легков взял в друзья-напарники Илью Черноусова и потребовал у Елены Валерьевны создать альтернативную мини-команду под руководством швейцарского тренера Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте. Вяльбе возмущалась, грозилась отправить всех в общее стойло, но сдалась и позволила отщепенцам тренироваться отдельно. Тогда никто не знал, что Бургермайстер был только надсмотрщиком и исполнителем, а планы писал Маркус Крамер – немец, который позже привел к победам Сергея Устюгова и получил официальную ставку в сборной России.

Дела Александра заметно улучшились. Он провел сильный год без главных стартов, а в сезоне-2012/13 взял «Тур де Ски», дистанционный Кубок мира (попутно выиграв Холменколленский марафон) и эстафетную бронзу на чемпионате мира. Не обошлось и без четвертого места ЧМ, но Легков был совершенно другим спортсменом и человеком, нежели два-три года назад, и не расклеился. А случившийся через год сочинский марафон никто не забыл – и давайте вспоминать чистые эмоции от русского подиума 23 февраля, а не последующий бэкграунд с подменой пробирок.

Максим Вылегжанин, Александр Легков и Илья Черноусов Getty Images

Произошедшее дальше могло случиться только с Легковым – аннулирование долгожданного золота из-за переписки Родченкова, отстранение от кубковых стартов и пожизненное – от Олимпийских игр, бесконечные суды, комиссии и апелляции. Наконец, Александр выиграл это золото во второй раз, не на лыжне, а в кабинетах – CAS не признал выводы МОК обстоятельными. Но достойная автобиографии или фильма карьера завершилась.

Из поколения 80-х нельзя забывать и другие лица: Максим Вылегжанин получил прозвище Князь серебряный за обилие вторых мест на главных стартах, а в Фалуне-2015 взял золото скиатлона, обыграв Дарио Колонью. Никита Крюков – трехкратный чемпион мира, Алексей Петухов ассистировал ему в команднике на ЧМ-2013. Эта поросль лыжников была незабываемой и душевной, но красиво закончить практически всем помешал недопуск к Пхёнчхану.

Олимпиаду-2018 раскачали 20-летние

Нынешней сборной – с Большуновым, олимпийскими медалями Спицова и Червоткина – не было бы, если не допинговый скандал. Молодые лыжники, которым едва минуло 20 лет, приехали на главный старт четырехлетия впервые, не растерялись и взяли россыпь пхёнчханских наград без национального флага и при неимоверном давлении извне.

Сейчас команду ведут вперед Александр Большунов и Сергей Устюгов. Устюгов взял «Тур де Ски» и два золота ЧМ-2017, но потом его серьезно подкосил недопуск на Олимпиаду. Постепенно Сергей выруливает на прежний уровень, но у Александра дела идут лучше: нет только больших побед. Три серебра – с Олимпиады, четыре – с чемпионата мира, второй – в общем зачете Кубка мира. Саша взял дистанционный, но это стало разве что приятным бонусом.

В текущем сезоне Большунов снова лидирует в зачете «Малого кубка» и идет третьим в тотале. Впереди – очередной «Тур де Ски», где их с Устюговым ждет битва не только с норвежцами, но и друг с другом, если Россия за оставшиеся несколько дней не научится хотя бы подобию командной тактики. Отсутствие ориентированности на команду – единственный заметный минус сборной Елены Вяльбе за 10 лет, хотя пара контрпримеров на «Тур де Ски» все же была.

Неправильно ограничивать команду десятилетия фамилиями Легкова, Вылегжанина, Крюкова, Петухова, Панжинского, Черноусова, Большунова, Устюгова, Спицова и Червоткина. Медали на главных стартах брали Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Дмитрий Япаров, Евгений Белов, Глеб Ретивых.

В тексте не говорилось о лыжницах, но женщины после золотой эпохи Вяльбе, Егоровой etc. при всем уважении не претендуют на команду десятилетия, хотя приятные результаты были, особенно к концу декады. Но еще не все потеряно: российские спортсменки во главе с Натальей Непряевой в силах побороться за звание лучшей команды третьего десятилетия XXI века.

Подписывайся на лыжный телеграм-канал Валерии Кукалевой и не пропускай ни одной новости о «Тур де Ски»

Другие тексты про лучшие команды декады:

«Голден Стэйт»: вернуть в баскетбол игру и свергнуть Леброна. Лучшие команды десятилетия

«Реал» Зидана: выиграть 3 ЛЧ подряд и уйти красиво. Лучшие команды десятилетия

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме