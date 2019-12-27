Победа на «Тур де Ски» станет для русских лыжников новогодним чудом. Все складывается в пользу Клебо

В конце декабря Центральная Россия ищет новогоднее настроение, и это плохо получается из-за полного отсутствия снега и температуры, чудом не дотягивающей до плюс десяти. Трудно отыскать оптимизм и перед выступлением русских лыжников на «Тур де Ски».

Нет, лыжники не проваливают сезон. Две победы, подиумы – не лучший результат, но не отвратительный. Они обязательно поборются за итоговый подиум многодневки, но для победы придется сражаться не с соперниками, а с внешними обстоятельствами.

Программа не подходит русским лыжникам

Программа «Тур де Ски»-2019/20 изначально заточена под Йоханнеса Клебо: на семь гонок – два спринта и только одна разделка, остальное – масс-старты и пасьюты, причем длина дистанционных гонок не превысит комфортные для норвежца 15 километров. За победу в спринте дают 30 бонусных секунд, на дистанции – в два раза меньше, всего 15. Это повелось с ранних розыгрышей многодневки и делалось для того, чтобы мотивировать дистанционщиков выкладываться на непрофильной дистанции, но теперь лыжная специфика встала с ног на голову, и это лишняя помощь для Клебо.

В прошлом году программа была схожей, и Йоханнес с комфортным отрывом выиграл у Сергея Устюгова – ему даже не пришлось убиваться в гору. Он царит в спринтах, а на 15-километровых гонках по простому рельефу уверенно держится в топ-5, а может и выиграть. Не напугает даже вылет из топ-10 в одной из них – настолько сильно его страхуют спринты.

Сергей Устюгов, Йоханнес Клебо и Симен Крюгер («Тур де Ски»-2019)Getty Images

Русским лыжникам не хватает 15 километров, чтобы перехватить лидерство и не отдавать его до последнего километра горы Альпе Чермис: Клебо нужно сбрасывать минимум на тридцатке, что получилось у Большунова с Холунном три недели назад в Лиллехаммере. Такие эксперименты ребята смогут ставить только на скандинавском «Ски-Туре» в феврале, а на «Тур де Ски» Клебо проиграет, только если попадет в серьезную функциональную яму – ждать новогоднего чуда не приходится.

Устюгов и Большунов способны обыгрывать Йоханнеса на отдельных дистанциях, но не на семидневном пути конкретно взятой многодневки. Вот в прошлые годы, когда в программе стоял 35-километровый пасьют из точки в точку, масс-старт классикой на 20 километров и другие нестандартные дистанции, молодому норвежцу пришлось бы попотеть, но тогда и трава была зеленее. А тут еще гонка в гору впервые в истории пройдет с масс-старта. Не против России, но против здравого смысла.

Погода выбирает третий спринт

Перед «Тур де Ски» Европа традиционно испытывает затруднения с погодой – то не хватает снега, то ураган сдувает рекламные стойки. Лужи в Оберхофе, поваленные деревья в Оберстдорфе – теперь в теплую (в прямом смысле) компанию немецких городов вписался швейцарский Ленцерхайде, где «Тур» стартует 28 декабря. На этот день запланированы коньковые масс-старты, на следующий – спринты.

В норвежских медиа уже прошла информация о высокой температуре и проблемах со снегом: дистанционные гонки состоятся, только если организаторы накидают трехкилометровый круг. Накручивать пятнашку по кругу в три километра смешно – это больше похоже на школьные веселые старты, а не на соревнования лучших лыжников мира.

Если не получится и трехкилометрового круга, масс-старт заменят. Обычно в таких случаях проводят спринт, и тогда их в программе «Тур де Ски» будет три. Такое практиковалось в сезоне-2013/14: коньковым спринтом заменили классический пасьют, и Юстина Ковальчик бойкотировала многодневку, издевательски назвав ее «Тур де Спринт». Бойкот – ни разу не выход для Устюгова и Большунова, но третий спринт – чудесный праздничный подарок для Клебо. Правда, официальный сайт FIS намекает на разделку, и это немножко уравнивает шансы.

России не выбрать лидера

России было бы легче свергнуть Норвегию, если бы сборная сосредоточилась на поддержке одного лидера. Но их два, и каждый заслуживает высшего места. Как бы ни любили ругать сборную России за отсутствие командной тактики, достойны и Устюгов, и Большунов – изначально ни один из них не обязан помогать другому.

Но ситуации вариативны, а у «Тура» всегда припасено несколько сценариев. Новогодняя многодневка всегда лучше подходила Устюгову, и при прошлогоднем варианте команде, включая Большунова, перед горой стоило поддержать Сергея. Но FIS расставила гонки так, что у команд не будет возможности решить, кому важнее быть выше. Классический масс-старт всегда стоял предпоследним, но теперь его перенесли на день раньше, и в последний раз поправить турнирное положение можно будет классическим спринтом, где сработать на команду сравнительно тяжелее. Как вариант – показательно пропустить генеральщика на финише, но FIS не любит такие фокусы: норвежек уже ругали.

Александр Большунов и Йоханнес Клебо, финал Кубка мира, КвебекGetty Images

Может, поборется Непряева?

Оптимизма тоже нет: в прошлом году Наталья взяла второе место в отсутствии должной конкуренции и чуть не уступила его на горе Кристе Пярмякоски. К чемпионату мира готовились Тереза Йохауг, Шарлотте Калла и Эбба Андерссон, Хейди Венг на сезон попала в функциональную яму , и Наталье оставалось взять свое. Теперь все вышеперечисленные будут, правда, Андерссон и прошлогодняя победительница, Ингвильд Эстберг, выйдут на старт Кубка мира впервые в сезоне. Самоустранилась из-за проблем со здоровьем Фрида Карлссон.

Но есть Йохауг, и ее уже можно выставлять на Альпе Чермис в одиночестве. Венг и Эстберг тоже невероятно сильны в гору, и Непряева со шведками, Диггинс и Пярмякоски поборется за то, чтобы не пустить на итоговый подиум хотя бы одну норвежку – это станет успехом для женских лыж.

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