Устюгов чуть не вызвал скандал комментарием в инстаграме. Русским лыжам пора научиться в соцсети

В лыжных гонках давно не было горячо – о лыжниках писали в связи с победами и отличными результатами. Спокойствие всколыхнул Сергей Устюгов, пообщавшись в комментариях инстаграма с подписчиком: он явно не понимал, что его высказывание перейдет в медиаплоскость.

Вечером 13 января все лыжники сборной России как по команде бросились рекламировать в соцсетях гонку Александра Легкова, которая пройдет в подмосковном парк-отеле «Пересвет». Мероприятие намечено на 15 марта – в это время в Квебеке и Миннеаполисе будет проходить спринт-тур в рамках Кубка мира, а потом, в Кэнморе – решающее закрытие сезона, где разыграют «Большой хрустальный глобус». Устюгов и Большунов, на минуточку, идут в тройке общего зачета Кубка мира, а спринт-тур стоит 200 зачетных баллов.

Именно на это подписчик обратил внимание Сергея. «А спринт-тур в Канаде и США как же?» – спросил он. «Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово. А в прошлом году Глебу [Ретивых] просто не сделали. Поживем-увидим», – ответил лыжник и добавил, что у него в данный момент визы нет.

Комментарий Устюгова мгновенно заметили новостники спортивных медиа и, как это всегда бывает в подобных ситуациях, запустили с горы снежный ком. Все кинулись звонить Елене Вяльбе, и та в сдержанно-раздраженном тоне поведала, что паника преждевременна, к сроку визы обязательно будут, а почему Устюгов так написал, нужно выяснять у самого Устюгова.

Сергей не оценил ситуацию и не понял, каким информационным оружием обладает он как публичный человек – и речь не только о записях под публикациями. Из-за лайка Дениса Глушакова под постом с критикой собственного тренера Карреры разгорелся скандал, который фактически прекратил успешную карьеру футболиста. Новость о том, что Загитова лайкнула комментарий фолловера про Медведеву, соберет тысячу реакций и миллион просмотров, то же самое – желтоватый заголовок, что Медведева ответила подписчице на вопрос об отце ребенка (и не спрашивайте, о чем речь – это неважно).

Либо Устюгов живет в информационном вакууме и не слышал даже про легендарный лайк Глушакова, либо он слишком скромен и не ставит себя в один ряд с персонами, интересными для журналистов. Как минимум это недостоверная оценка собственной популярности: в первую неделю января именно лыжники на «Тур де Ски» уже 10 лет числятся хедлайнерами спортивной России. Если Сергей думал, что после триумфального «Тура» новостники не будут читать его инстаграм и не заглянут в комментарии – он очень наивен.

Сергей УстюговGetty Images

В целом ситуация не безнадежна – к сезону-2019/20 Устюгов понял, что для топ-спортсменов соцсети важны в плане маркетинга, имиджа и работы со спонсорами. Сережа после каждой гонки отчитывается перед болельщиками в видеообращениях, но его лента далека от идеально правильной: вторая половина контента – выкладки пульсометра со средней ЧСС, процентом жиросжигания и другими данными. Они интересны малой части его подписчиков, которые занимаются лыжами на любительском уровне и бегают в среднем по три марафона в год. Остальные 80 тысяч – диванные болельщики от телевизора, которым эти цифры ничего не скажут и которые предпочтут простые жизненные фото и краткие истории.

Инстаграм лидера общего зачета Александра Большунова перед «Тур де Ски» стал немного напоминать инстаграм топового спортсмена – появились выкладки после каждого этапа, личные и лыжные фото. Но и это максимально далеко от Йоханнеса Клебо – норвежского зумера, которого 16-летние фанатки любя сравнивают с Джастином Бибером. Клебо регулярно выпускает влог на ютьюбе, запустил собственную линейку средств для ухода за волосами и раскрутил ее через инстаграм, а на его успех – в том числе медийный – работает вся семья. Материалы для влога монтирует младший братик Ула.

Ни Большунов, ни Устюгов не будут вести видеоблог и нанимать команду пиарщиков – русские лыжники сконцентрированы на тренировках и слишком суровы для таких решений. Но пару раз в неделю радовать подписчиков годным контентом они могут и самостоятельно. Главное – не заиграться, как добродушный Устюгов. Сергей сболтнул лишнего и наверняка получил от Елены Вяльбе, которой пришлось спешно успокаивать всполошившихся репортеров.

Соцсети ФЛГР и сайт федерации – тоже отдельная история, далекая от диджитал-грамотности. Сайт современной организации больше похож на советскую газету: там поздравляют с юбилеями призеров чемпионата мира середины прошлого века, не публикуют актуальные комментарии (а если публикуют, то крайне безграмотно – наблюдаются точки в заголовках новостей и экзотическая транлитерация иностранных фамилий) и даже не ставят ссылки на соцсети. В инстаграме у ФЛГР в четыре раза меньше подписчиков, чем у сборной Норвегии, и почти в два – чем у скромной Швеции, где результаты показывает только женская команда.

У федерации нет пресс-атташе в традиционном виде – Елена Вяльбе не раз говорила, что не выделит лишние деньги для найма специалиста. Следовательно, лыжники серьезно проигрывают в уровне информационного обеспечения и медийной грамотности. Это не страшно, пока они выигрывают на лыжне, но эпоха соцсетей и смартфонов диктует новшества, если ты не хочешь прославиться на весь спортивный мир старомодным альтруистом, которому неинтересен прирост подписчиков и появление денежных контрактов. Отказываясь от медиаслужбы, ФЛГР лишает себя и спортсменов дополнительных финансовых средств.

Телеграм-канал о лыжах, где комментарий Устюгова нашли раньше всех

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