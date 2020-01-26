Мужчина в нижнем белье махал красным флагом на лыжном марафоне с участием Легкова и Нуртуга
Лыжи – это очень горячо.
Очень смешной эпизод украсил лыжный марафон Марчалонга серии Visma Ski Classics в Италии.
В объектив камеры попал мужчина в нижнем белье, который привлекал внимание лыжников, размахивая красным флагом. На снегу было написано по-итальянски: «Марчалонга-2020, привет от Алекса».
- Марчалонга – второй по популярности лыжный марафон после Васалоппет.
- Марчалонгу-2020 бегут Александр Легков, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Никита Крюков, Петтер Нуртуг и Дарио Колонья, а также Сьюр Рёте – призер состоявшегося днем ранее скиатлона в Оберстдорфе.
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