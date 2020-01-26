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Мужчина в нижнем белье махал красным флагом на лыжном марафоне с участием Легкова и Нуртуга

Мужчина в нижнем белье махал красным флагом на лыжном марафоне с участием Легкова и Нуртуга
Eurosport

1 час назад

Лыжи – это очень горячо.

Очень смешной эпизод украсил лыжный марафон Марчалонга серии Visma Ski Classics в Италии.

В объектив камеры попал мужчина в нижнем белье, который привлекал внимание лыжников, размахивая красным флагом. На снегу было написано по-итальянски: «Марчалонга-2020, привет от Алекса».

  • Марчалонга – второй по популярности лыжный марафон после Васалоппет.
  • Марчалонгу-2020 бегут Александр Легков, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Никита Крюков, Петтер Нуртуг и Дарио Колонья, а также Сьюр Рёте – призер состоявшегося днем ранее скиатлона в Оберстдорфе.

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