Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал неудачи биатлонной команды и рассказал, важна ли шлифт-машина.

– Я знаком со всеми биатлонными тренерами. Но звонить и советовать чего-то было бы странно. Придерживаюсь такой позиции: не спрашивают – не лезь. Пока не спрашивали. Хотя я сильно переживаю за всех. У нас сильные спортсмены и я уверен, что бороться за медали им по силам. Верю и надеюсь, что без призовых мест на чемпионате мира команда не останется.

– Биатлонисты много говорили по поводу штайншлифт-машины. В лыжах таковая есть. Насколько она помогает?

– Сама шлифт-машина – это просто груда металла. Важны мозги – то есть, кто работает на этой машине, насколько он знает физику снега, трения и какие структуры придумает. Да, есть чисто наши структуры, которые сделаны на шлифт-машине. Но у нас вообще очень широкий спектр структур: российские, австрийские, у кого-то есть итальянские и финские. Тестируем все по максимуму, ищем лучшее и оставляем это в арсенале.

– Откуда в лыжах взялся мастер, которые знает подход к этой шлифт-машине?

– Его зовут Сергей Лопухин и он работает уже лет 8-9. Именно работает, а не просто сидит. Эксперименты идут постоянно, пробуются структуры на самый разный снег. Помимо перечисленных стран, пробовали снег и в Норвегии, и в Швеции. Уже образовался определенный пул структур, на которых мы выступаем, – цитирует 59-летнего Бородавко «Спорт-Экспресс».

На этапе Кубка мира в Поклюке российские биатлонисты обновили антирекорд – 26 гонок подряд без призовых мест.

Бородавко тренирует группу, в которую входят лидеры сборной России Александр Большунов и Наталья Непряева. Оба победили на последнем этапе в Оберстдорфе.

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