Двукратный король лыж из Норвегии Петтер Нуртуг снова в суде – со вторым иском против него обратилась экс-порнозвезда и бывшая подружка Айлар Ли. 35-летняя норвежка иранского происхождения недовольна разглашением личной информации в автобиографии лыжника и требует компенсацию в 100 тысяч норвежских крон (почти 10 тысяч евро).

Вот цитата из книги «Моя история», которая не устроила даму: «Я несколько раз встречался с Айлар с момента вечеринки после чемпионата мира, и в медиа появилось немало статей о том, что мы пара. Она дала интервью Det Nye, в котором рассказала, что сделала аборт. Но журналист написал про это таким образом, что было неясно, кто отец – я или Атле Петтерсен. Это останется на его совести. Ход был действительно хитроумным. Но я бы никогда в жизни не стал спекулировать на тему отцовства. Ни за что. Но могу сказать, что отцом был не я».

Впервые Айлар обратилась в суд сразу после выхода книги в 2018 году. Ей не назначили компенсацию, но обязали представителей Нуртуга и издательство удалить посвященные ей фрагменты и изъять из продажи старые экземпляры. Теперь она снова пытается получить у бывшего лыжника деньги.

Айлар родилась в Тегеране и переехала в Норвегию с родителями, когда ей было три года. Папа с мамой развелись и забыли про дочь, девочкой заинтересовались органы опеки и с трудом подыскали ей приемную семью. Биологическая мать вскоре уехала в США, а отец имел проблемы с норвежскими законами и вернулся в Иран.

В 18 лет девушка начала карьеру порноактрисы и снялась в 10 фильмах для взрослых. Через два года она завязала с неоднозначным хобби и прошла кастинг на конкурс красоты «Мисс Норвегия»-2004, но была отстранена: кандидатки не имели права появляться обнаженными в коммерческих проектах. Опыт крайне негативно повлиял на репутацию в Иране: Айлар не позволили посетить отца, также она получала угрозы от консервативных жителей исторической родины. Позже Ли призналась, что очень сожалеет о съемках в рейтинговых фильмах – в юном возрасте она пошла на это, так как переживала трудные времена. Затем она сосредоточилась на реалити-шоу и художественных фильмах.

Айлар и Петтер познакомились на светской вечеринке после чемпионата мира 2011 года, который проходил в Осло. Нуртуг взял три золота и стал двукратным королем лыж, о нем писала не только спортивная пресса, но и норвежские таблоиды. Во время ЧМ он встречался с норвежской легкоатлеткой Рейчел Нордтомме, но вскоре пара объявила о расставании. Медиа все чаще писали об отношениях Нуртуга с Айлар Ли.

Окончательно их сблизил покер. Оба играли на национальном чемпионате в Риге (в Норвегии азартные игры запрещены, поэтому турниры проводятся за границей), потом, летом 2011-го, поехали на чемпионат мира в Лас-Вегас. Оба вылетели в стартовые дни, но это не мешало светским и спортивным медиа следить за звездной парой, которая не признавалась в отношениях.

«Он мне нравится как личность, но не более того, – смеялась Айлар. – Петтер заигрывает со всеми подряд, а здесь в основном общается с парнями из своей команды, от меня держится подальше. Мы просто хорошие друзья».

Нуртуг тоже отрицал, что они с Айлар встречаются – даже когда перед Рождеством фотографы застали их у автомобиля, складывающими в багажник покупки. Менеджер Петтера сказал, что такого никогда не было, а лыжник заявил, что на изображениях был запечатлен его средний брат Томас. Не очень удачная попытка – миниатюрную брюнетку Айлар очень сложно спутать с высоким парнем.

А потом закрутилась история с абортом. Как раз перед Рождеством девушка обнаружила, что беременна, но решила избавиться от ребенка. «Когда я узнала результат теста, то сперва была очень счастлива. Радовалась, что вообще смогла забеременеть. Но чем больше думала о том, от кого этот ребенок, тем сильнее становилась уверенность, что нужно делать аборт», – рассказывала Айлар в мартовском интервью, которое позже процитирует Нуртуг. Она поведала журналисту и о Петтере, и об Атле Петтерсене – певце и победителе норвежских «Танцев со звездами», с которым ее тоже связывали слухи. Из текста действительно невозможно сделать вывод о том, кто был отцом ее не родившегося сына или дочери.

До и после публикации эпатажного и всегда заметного лыжника не было в поле зрения: он заявил, что болен, после «Тур де Ски» приехал только на один этап Кубка мира и досрочно закончил сезон. Может быть, апатия была неслучайной, а может, это просто совпадение. Именно после этого материала все отношения Петтера и Айлар закончились.

После неудачной истории с Айлар двукратный король лыж максимально скрывает личную жизнь – несмотря на завершение карьеры в конце 2018-го, он по-прежнему привлекательная персона для журналистов. Наличие женщин у Нуртуга отслеживают по отметкам и хештегам в инстаграме.

У репортеров и фанаток было два варианта. Первый – норвежская поп-певица Карина Даль, в компании которой Петтер встретил Рождество в декабре 2017-го и даже не сказал потом, что это был Томас.

Второй – юная норвежская лыжница Каролина Воллан, которая младше Нуртуга на девять лет. Когда они познакомились, девушке было 15 – рок-звезда от лыж набирал группу талантливых спортсменов для совместных тренировок. После совершеннолетия Каролины фанатки вычислили по ее сторис, что некоторые фото сделаны в доме Нуртуга в Трёнделаге.

Но в конце 2019-го он изящно разбил все слухи признанием, что помолвлен со шведкой. Диванные шерлоки озадачились и пока не выдали ни одной версии. Но в этот раз слова Петтера звучат как никогда здраво. «Я со шведами люблю», – разводил он руками, когда был топ-лыжником. Там подразумевалось слово «соревноваться», но все же.

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