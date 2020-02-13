10 лет назад самый звездный лыжник Норвегии Петтер Нуртуг набрал группу перспективных молодых спортсменов для мастер-класса и совместных тренировок.

Среди них была Каролина Воллан – хрупкая блондинка нордической внешности, которая быстро приглянулась Петтеру. В эпоху инстаграма девушка быстро раскрутилась и набрала почти 40 тысяч подписчиков. Ее заметили спонсоры и предложили хорошие контракты, а Каролина тем временем выкладывала фото из нового дома Нуртуга в Трёнделаге. Они не подтверждали отношения, но засветились вместе на нескольких мероприятиях.

Юниорские результаты Каролины на лыжне были не так хороши, как успехи в инстаграме, и она переключилась на учебу – девушка будет врачом. А Нуртуг до сих пор лайкает ее фото.

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