Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о поведении норвежских лыжников во время спринта в рамках многодневной гонки «Ски Тур».

«Большунов не расклеивался после инцидента с Крюгером, это неприятно всегда, явно видно, что это неспортивная борьба, но сегодня вот Крюгер «отдохнул». Не знаю, как в команде оценивают ситуацию, потому что лишний раз стараемся об этом не говорить и ребят не дергать, но лично мое мнение – надо проигрывать достойно, нельзя так.

Они уже не знают, что и придумать, это некрасиво, спорт – это не только первые места, но и красивая борьба, когда все интересно. Я, например, абсолютно была уверена, что Клебо ничего не помешало бы выиграть этот спринт, он спринтер чистой воды, а зачем изображать какие-то там вещи, я не понимаю», – цитирует Вяльбе ТАСС.

Видео того, как норвежец Симен Хегстад Крюгер бросился под лыжи Александра Большунова, можно посмотреть тут.

Большунов лидирует в общем зачете «Ски Тура» после четвертого этапа.

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