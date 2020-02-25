Норвежская лыжница Тереза Йохауг пожаловалась на травлю в соцсетях из-за допингового прошлого. В течение трех лет она получает в комментариях оскорбления на разных языках, а также эмодзи в виде помады и шприцев.

«Я знаю, что множество людей ненавидят меня и поливают грязью. Приходится признать, что таков мир. В нем полно интернет-троллей и ненависти. Обидно, что это так. Я бы хотела, чтобы люди дважды подумали, прежде чем нападать на других. Я в шоке. Я перестала читать комментарии. Это мне ничего не дает. Это, наверное, очень плохо. Вероятно, стоит отключить комментарии совсем», – цитирует 31-летнюю Йохауг Dagbladet.

В 2016 году Йохауг попалась на употреблении анаболического стероида клостебол, была дисквалифицирована и пропустила ЧМ-2017 и ОИ-2018. Лыжница объяснила, что клостебол содержался в мази, которой она лечила ожог на губе.

Сейчас Тереза уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира.

Недавно соотечественники Йохауг, биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё, жестко затравили за допинговое прошлое Александра Логинова.

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