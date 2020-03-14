Двукратный король лыж Петтер Нуртуг рассказал об использовании астма-препаратов в сборной Норвегии.

«Правила игры устанавливает ВАДА. Они определяют ограничения, которые едины для всех атлетов. ВАДА тщательно следит за соблюдением условий и наказывает тех, кто выходит за рамки. Надеюсь, ситуация не изменится в ближайшие годы, и контроль за употреблением тех или иных препаратов останется жестким. Главное, чтобы существующие правила соблюдались всеми спортсменами и врачами.

Я не думаю, что использование препаратов от астмы в сборной Норвегии имеет массовый характер. Да, некоторые лыжники используют терапевтические исключения, однако принимают лекарства только в соответствии с установленными ограничениями», – цитирует 34-летнего Нуртуга «Чемпионат».

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира официально объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

Норвежец должен был выступить на гонке Александра Легкова, но из-за нехватки снега ивент был отменен. Несмотря на это, Петтер приехал в Москву для проведения автограф-сессии.

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