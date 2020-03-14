Двукратный обладатель Кубка мира Петтер Нуртуг оценил выступление русского лыжника Александра Большунова.

«Да, я действительно считаю Йоханнеса Клебо Лионелем Месси лыжных гонок. А что касается Большунова, то с кем-то из футбола мне его сравнить сложно. Но он мне напоминает меня, считаю, что Большунов – это современный Нуртуг.

При этом в этом сезоне он тактически стал гораздо сильнее. Конечно, мне еще есть чему его научить, но сейчас он проводит гонки практически идеально», – цитирует 34-летнего норвежца агентство ТАСС.

Нуртуг помимо двух побед в зачете «Большого хрустального глобуса» дважды становился олимпийским чемпионом и 13 раз брал золото чемпионатов мира.

23-летний Большунов в сезоне-2019/20 впервые в постсоветской истории русских лыж выиграл Кубок мира.

За Большуновым – пропасть. Без Александра русские лыжи провалили бы сезон

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