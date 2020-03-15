Лыжник Александр Большунов, первый в истории России победитель общего зачета Кубка мира, рассказал, что задумывался об отборе на Олимпиаду 2014 года в Сочи.

«Лыжными гонками начал заниматься с тех пор, как отец на лыжи поставил. Основной выбор – учиться или заниматься профессионально спортом – сделал после девятого класса.

Получал от спорта удовольствие, и были мечты у меня попасть еще на сочинскую Олимпиаду, когда узнал, что она будет проходить в России. Мне казалось, что в 16-17 лет можно суметь подготовиться, но, как оказалось, это нереально, и я смог подготовиться только на следующие Олимпийские игры.

Над всеми качествами пытаюсь работать, но пока не выходит ничего. Хочу достичь максимальных показателей в каждой гонке. Конечно, Олимпиада, олимпийское золото, также золото чемпионата мира и общий зачет Кубка мира», – сказал 23-летний Большунов в интервью FIS.

На момент выступления в Сочи-2014 Большунову было бы 17 лет.

После доклада Макларена комиссия МОК не допустила на Олимпиаду в Пхёнчхан-2018 российских лыжников, которые выступали в Сочи. В Южной Корее Александр взял три серебра и бронзу.

Большунов: «Гонок не было, оборвали праздник, кубка нет. Придется биться еще за один»

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