Getty Images
Большунов: «Были мечты попасть на Олимпиаду в Сочи, но оказалось, что это нереально»
Александру было 17 лет. Как хорошо, что не получилось!
Лыжник Александр Большунов, первый в истории России победитель общего зачета Кубка мира, рассказал, что задумывался об отборе на Олимпиаду 2014 года в Сочи.
«Лыжными гонками начал заниматься с тех пор, как отец на лыжи поставил. Основной выбор – учиться или заниматься профессионально спортом – сделал после девятого класса.
Получал от спорта удовольствие, и были мечты у меня попасть еще на сочинскую Олимпиаду, когда узнал, что она будет проходить в России. Мне казалось, что в 16-17 лет можно суметь подготовиться, но, как оказалось, это нереально, и я смог подготовиться только на следующие Олимпийские игры.
Над всеми качествами пытаюсь работать, но пока не выходит ничего. Хочу достичь максимальных показателей в каждой гонке. Конечно, Олимпиада, олимпийское золото, также золото чемпионата мира и общий зачет Кубка мира», – сказал 23-летний Большунов в интервью FIS.
- На момент выступления в Сочи-2014 Большунову было бы 17 лет.
- После доклада Макларена комиссия МОК не допустила на Олимпиаду в Пхёнчхан-2018 российских лыжников, которые выступали в Сочи. В Южной Корее Александр взял три серебра и бронзу.
Большунов: «Гонок не было, оборвали праздник, кубка нет. Придется биться еще за один»