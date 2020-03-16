После олимпийского сезона-2009/10 в русских лыжах начался передел. На Олимпиаде в Ванкувере завоевали золото, серебро и две бронзы спринтеры Юрия Каминского, а талантливые дистанционщики – Александр Легков и Максим Вылегжанин – остались без медалей. ФЛГР нужна была встряска, и на пост президента заступила 42-летняя Елена Вяльбе.

Спортивные достижения Елены Валерьевны не критиковались никакими скептиками: три золота Олимпийских игр, 14 мировых чемпионств, пять побед в общем зачете Кубка мира. Но ее способности на чиновничьем посту вызывали сомнения. Вяльбе уже избиралась на пост президента в 2004-м, проиграла Владимиру Логинову и приняла его предложение стать вице-президентом ФЛГР и главным тренером сборной, но через два года оставила обе должности.

Методы работы Вяльбе с командой сразу стали настораживать. Если вкратце, то по сравнению с ее цитатами высказывания президента СБР Владимира Драчева о неготовом Гараничеве и непослушном Бабикове – самая что ни на есть тактичная дипломатия. Вяльбе рубила сплеча, навешивала на лыжников ярлыки, не подпускала к команде титулованных спортсменов-ветеранов, отрицала даже возможность самоподготовки и в довесок едва не взяла главным тренером человека, которого через десять лет признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Речь об эстонце Мати Алавере, который рекомендовал подопечным немецкого доктора Марка Шмидта – большого специалиста по кровяному допингу.

Елена ВяльбеGetty Images

Вяльбе скандалила с Александром Легковым, который провалил ЧМ-2011 и попросил тренироваться отдельно от группы Перевозчикова. Елена Валерьевна негодовала и заявляла, что лыжники должны проводить межсезонье в «общем стойле», но переступила через себя и разрешила Легкову заниматься отдельно под руководством швейцарца Рето Бургермайстера и немки Изабель Кнауте. К нему присоединились Илья Черноусов, на которого Вяльбе тоже заимела зуб, и еще два человека.

Отношения Вяльбе с Легковым – классика русских лыж. Елена Валерьевна чередовала лиричные рассказы о том, как лично укладывала Сашу спать, с дерзейшими разносами через медиа: вся страна благодаря ей знала, что Александр абсолютно ненадежен как эстафетчик. А уж существование Черноусова приводило ее в ярость – в эстафете на ЧМ-2011 Вяльбе показалось, что Илья на последнем этапе не выдал максимума и сэкономил силы на марафон (после третьего отрезка Россия не боролась за медали). Больше Черноусов не появлялся в эстафетах на главных стартах – возможно, это упрямство стоило золотой медали Сочи.

«Потом он [Черноусов] машет нам рукой и отправляется на еще один круг в лучах октябрьского солнца. Он действительно безумно славный парень. Но что-то мне подсказывает, что Елене Вяльбе на это наплевать», – интермедия журналиста шведского Expressen Томаса Петтерссона с тренировки Легкова и Черноусова перед сезоном-2013/14.

Вредность Елены Валерьевны распространялась и на тренера Бургермайстера. Для иллюстрации позвольте еще один фрагмент из Expressen.

«Какие у тебя отношения с Вяльбе?» – звучит вопрос тренеру альтернативной тим Рето Бургермайстеру. «Непростые, – отвечает тот. – Нам сложно общаться. Я ведь не говорю по-русски. Точно знаю, что она, вообще-то, знает немецкий и английский» – «В чем же тогда проблема?» – «В том, что она каждый раз говорит мне, что разговаривает только по-русски».

Взяв медали Сочи, Легков и Черноусов доказали Елене Валерьевне свою правоту, и она оттаяла. И стала менять непримиримую жесткую философию. Слово «самоподготовка» по-прежнему звучит для нее ужастиком, но в сборной есть пять тренировочных групп, и мнения лыжников учитываются при выборе. Вяльбе по-прежнему не подпускает к команде спортсменов, не прошедших централизованную подготовку, и только сначала это кажется издержками советской коллективной системы. Позже становится ясно, что таким способом она минимизирует риск возникновения допингового случая – в сборной все под контролем, а пришелец со стороны теоретически может серьезно подставить федерацию.

Допинговая профилактика действительно удается: за 10 лет управления Вяльбе в сборной России не было ни одного случая. Доклад Макларена с кейсами Легкова, Вылегжанина и остальных не в счет – случаи мошенничества не были доказаны в CAS. Были допинговые дисквалификации на национальном уровне, в том числе за эритропоэтин, и с ними отлично справлялась РУСАДА, нещадно баня нарушителей. Лучшее доказательство нетерпимости Елены Валерьевны к допингу – дело Полины Ковалевой, которая привлекалась к сборной и бегала на Кубке мира. Ковалева пропустила три допинг-теста, за что по кодексу ВАДА положено два года дисквалификации. Вяльбе от лица ФЛГР настаивала на четырехлетнем бане – чтобы было неповадно другим и больше никто не проявил бы столь вопиющую безответственность. РУСАДА согласно правилам дало два года, дисквалификация спортсменки закончилась в начале марта, но Елена Валерьевна совершенно точно не подпустит ее даже близко к сборной страны.

Изменилась и риторика интервью: теперь главу ФЛГР с интересом слушаешь (читаешь) как безусловного профессионала, которому хочется доверять. В сборной отличный контакт между тренировочными группами, налажена логистика, нет чехарды с составом и коучами. За десять лет Вяльбе стала почти идеальным руководителем зимней спортивной федерации. Почти – потому что безупречных не бывает, и ФЛГР тоже есть куда расти: один особо крупный недостаток виден невооруженным глазом.

Это плохо проводимая информационная работа. Состав на турнир за день до старта, отсутствие официальной пресс-службы – такие промашки не красят организацию. Но в случае с Вяльбе всегда есть шанс, что ошибки осознают и исправят. В апреле 2019-го она критиковала спортсменов за использование соцсетей, но летом сама стала активно общаться в инстаграме не только со своими лыжниками, но и с подписчиками, доброжелательно отвечая на большинство вопросов и пожелания удачи.

Топовые лыжи в хороших руках. Осталось, чтобы Елена Валерьевна поставила на них всю страну, но для этого нужно не только ее желание, но и наличие снега зимой.

Подписывайся на главный телеграм-канал страны о лыжных гонках

Другие тексты Валерии Кукалевой о лучшем зимнем спорте:

За Большуновым – пропасть. Без Александра русские лыжи провалили бы сезон

Большунов был обречен на Кубок мира. Норвежцы испугались не коронавируса, а неминуемого поражения

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме