Лыжник Александр Большунов, первый в российской истории обладатель «Большого хрустального глобуса», станет гостем телепередачи «Вечерний Ургант».

Показ выпуска запланирован на Первом канале на 19 марта. Съемки пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса. «Несмотря на то, что реакция в зале – неотъемлемая часть программы, мы решили снимать без аудитории в студии», – говорится в заявлении шоу.

23-летний Большунов не получил Кубок мира и малый дистанционный «Глобус» непосредственно в руки, так как последние этапы в Канаде отменили из-за угрозы распространения COVID-19.

В советской истории общий зачет Кубка мира выигрывали Александр Завьялов (дважды) и Владимир Смирнов.

Большунов: «Гонок не было, оборвали праздник, кубка нет. Придется биться еще за один»

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