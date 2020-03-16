Российский лыжник Александр Большунов расказал, как узнал о досрочной победе в Кубке мира, и кто из норвежцев его поздравил.

– Была тренировка, во время которой Юрий Викторович [Бородавко] сообщил мне, что сборная Норвегии не летит. Первое, что испытал – разочарование, поскольку норвежцы все-таки были главными моими соперниками по этому сезону. Без них праздновать победу в Кубке мира было бы не очень хорошо.

Это все равно что разослать приглашения к себе на день рождения, на который в итоге никто не пришел. Так и здесь: вместо того, чтобы приехать и порадоваться за меня, они просто отказались от выступления. Более того, возможно, на отмену соревнований в Северной Америке могло повлиять как раз решение сборной Норвегии.

– Но все же сейчас, когда пришло осознание победы, испытываете положительные эмоции?

– Да эмоций никаких и не могло быть. Они должны были быть после борьбы, после вручения награды на пьедестале. Получилось же так, что все оборвали. Получилось все не так, как хотелось, поэтому мои мысли сейчас только о том, что нормально Кубок мира можно будет завоевать только в следующем году. Но это уже будет другой кубок.

– В итоге Клебо поздравил с победой? Или кто-то из норвежцев?

– Между прочим, поздравил только Сьюр Рёте. Прислал смс. А что касается Клебо, то последний раз мы с ним виделись после гонки на 50 км. После Канады мы собирались провести совместный сбор, вместе покататься, потренироваться. Но, похоже, в этом году из-за этого коронавируса не получится, – сказал 23-летний Большунов в интервью ТАСС.

Александр выиграл у Клебо 495 очков в общем зачете, также он второй год подряд взял дистанционный Кубок мира.

Лыжный сезон завершился досрочно из-за пандемии коронавируса после марафона в Осло. Были отменены этапы Кубка мира в Квебеке и Кэнморе.

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