Все спортивные события в мире отменяют из-за пандемии коронавируса, а некоторые страны ввели полный карантин. Отреагировали и в России – все же приостановили Тинькофф РПЛ и КХЛ, 16 марта Минспорта выпустило указ о запрете проведения международных соревнований на территории страны. Национальные тоже рекомендовали отменить и перенести – только если у них нет статуса отбора на Олимпиаду-2020.

Но лыжная федерация все же нашла способ отличиться. Глава ФЛГР Елена Вяльбе до последнего настаивала на проведении чемпионата России, хотя ограничения правительства Тюменской области не позволяли «Жемчужине Сибири» принять турнир. Организаторы предложили Вяльбе отложить соревнования до ноября, но та в жесткой авторитарной манере ответила, что в ноябре федерации не нужен чемпионат России, и стала продавливать перенос турнира в Малиновку Архангельской области.

18 марта в Малиновке планировалось начало первенства России (соревнования среди юниоров и молодежи) – лыжники, несмотря на рекомендации высших органов, готовились выйти на старт классического спринта. За полчаса до начала гонки стало известно, что она отменена, а потом пришли новости похуже.

Достоверный источник, близкий к участникам первенства и делегациям, сообщил, что одного из спортсменов подозревают в заражении коронавирусом. Турнир немедленно отменили, некоторые сборные срочно берут обратные билеты.

Комментатор Дмитрий Губерниев тут же разразился разрушительной тирадой: «Дуракам закон не писан – если писан, то расписан! Надо было быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имеют! Еще раз: это больше, чем ошибка, это преступление! Организаторы, вы даже не бараны, вы преступники!»

Губерниев известен критическим настроем по отношению к делам ФЛГР и персонально Елены Вяльбе, но в этот раз его риторика абсолютно верна. Пока рано говорить о преступлении – диагноз не подтвержден, о случаях массового заражения речи не идет (пока), но об огромной ошибке – определенно. Решением провести соревнования (сначала первенство России, а потом и чемпионат) ФЛГР серьезно ударила по собственному имиджу. Руководство проигнорировало даже не рекомендацию министерства спорта, а курс, негласно объявленный правительством страны.

Можно было не придавать значения угрозе распространения коронавируса, когда с североамериканских этапов Кубка мира снялись норвежцы – пандемию еще не объявили, на карантине сидела только Италия, а в Канаде лыжники находились на продуваемом всеми ветрами лыжном курорте, где вирус вряд ли накрыл бы всех с головой. Но когда Россия закрыла границы даже с Белоруссией, когда возвращающиеся из-за границы граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции, школьникам назначили трехнедельные каникулы, а студентов перевели на дистанционку – было впору задуматься и отменить национальные старты лыжников.

В итоге все закончилось по практически самому неприятному сценарию. Вслед за юниорским чемпионатом России отменили и взрослый. И по правилам борьбы с распространением коронавируса региональные делегации должны не разъезжаться по домам, потенциально перевозя угрозу заражения, а остаться на две недели в Малиновке, причем в ограниченных условиях, в которые их отправила недальновидность и упертость ФЛГР.

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