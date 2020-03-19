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Президент FIS рассказал, когда Большунов получит «БХГ»
Несмотря на пандемию, награда найдет героя.
Президент FIS Джанфранко Каспер рассказал, когда победители общего, дистанционного и спринтерского зачетов будут награждены «Хрустальными глобусами».
«Несмотря на сокращенный сезон, большинство соревнований все-таки состоялось. Обладателей Кубка мира обязательно поздравят, а для тех, кто по каким-то причинам не сможет получить награду, мы подготовим специальные церемонии и возможности для награждения», – цитирует 76-летнего Каспера официальный сайт FIS.
- Российский лыжник Александр Большунов выиграл общий и дистанционный зачеты Кубка мира, спринтерский достался норвежцу Йоханнесу Клебо.
- У женщин «БХГ» и «МХГ» на дистанции завоевала Тереза Йохауг из Норвегии, лучшей спринтершей стала шведка Линн Сван.
- Из-за пандемии коронавируса не состоялись этапы Кубка мира в Квебеке, Миннеаполисе и Кэнморе.
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