Российский лыжник Александр Большунов посетил шоу «Вечерний Ургант». Там он рассказал о победе в Кубке мира и изобретениях своего отца.

«Я узнал это в Канаде, была вторая тренировка в зале. Ко мне подошел тренер и говорит: «Санек ну что, поздравляю». Я спрашиваю: «Как поздравляете? Еще есть гонка, будем бороться». А он отвечает: «Норвежская команда не летит из-за коронавируса, – прокомментировал Саша победу в КМ. – Эмоции были… я реально обиделся, потому что ребята, с которыми я постоянно соперничаю, просто взяли и не приехали ко мне на праздник, чтобы за меня порадоваться. Кубок, по идее, также находится в Канаде, в Кэнморе, куда мы даже не долетели. Там остался».

Также Александр рассказал историю создания самодельного кубка мира: «Я утром проснулся, смотрю, отца дома нет. Слышу – на улице станок работает, пошел посмотреть, чем он занимается. Выхожу, прихожу, а там очертания уже есть, и я понимаю что это Кубок. Вместе мы его и доделали. Есть еще деревянные лыжи, которые он сам сделал, но бегать на них нереально, надо еще потренироваться».

Кроме того, Иван Ургант попросил Большунова прокомментировать фото, на котором лыжник с голым торсом летом рассекает на лыжах по снегу среди высокой травы.

«Натуральный снег у нас бывает каждый год. Где-то в 2012 году решили с отцом заготовить снег, 10-15 мешков спрятали в опилки. В опилках снег не тает, если хорошо все сделать. В этом году, когда не было снега, отец также насобирал где-то и упаковал».

Большунов – первый лыжник в истории России, выигравший общий зачет Кубка мира.

Александр – трехкратный серебрянный призер ОИ в Пхёнчхане.

За Большуновым – пропасть. Без Александра русские лыжи провалили бы сезон

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