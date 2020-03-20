Российский лыжник Александр Большунов рассказал об отношениях с норвежскими соперниками.

– Кто самый классный из норвежцев? С кем можно пошутить вне трассы?

– Да я со всеми прикалываюсь. Я на русском, они на норвежском. Бывает, я на норвежском говорю пару слов. Tusen takk – спасибо большое, еще что-нибудь. Матерных слов по-норвежски не знаю, такой практики у нас нет.

– Кого из них пригласишь на свадьбу?

– Всех, ха-ха. Но я думаю, и без них будет хорошо.

– Без Клебо было бы скучно?

– Без него проще бы было. Но пока в спринте мало у кого получается его обыграть. Но это нужно. Думаю, в следующем сезоне он сможет прибавить в марафонах. Чтобы выиграть у него, нужно тренироваться еще больше, – рассказал 23-летний Большунов в эфире «Спорт-Экспресса».

Большунов впервые в российской истории стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

Он опередил Йоханнеса Клебо на 495 очков.

Девушка Александра, Анна Жеребятьева, также выступает за сборную России.

Большунов сходил к Урганту, где рассказал о создании самодельного кубка мира и обиде на норвежцев

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