«И без них хорошо». Большунов отказался приглашать норвежцев на свадьбу
На свадьбу – только свои.
Российский лыжник Александр Большунов рассказал об отношениях с норвежскими соперниками.
– Кто самый классный из норвежцев? С кем можно пошутить вне трассы?
– Да я со всеми прикалываюсь. Я на русском, они на норвежском. Бывает, я на норвежском говорю пару слов. Tusen takk – спасибо большое, еще что-нибудь. Матерных слов по-норвежски не знаю, такой практики у нас нет.
– Кого из них пригласишь на свадьбу?
– Всех, ха-ха. Но я думаю, и без них будет хорошо.
– Без Клебо было бы скучно?
– Без него проще бы было. Но пока в спринте мало у кого получается его обыграть. Но это нужно. Думаю, в следующем сезоне он сможет прибавить в марафонах. Чтобы выиграть у него, нужно тренироваться еще больше, – рассказал 23-летний Большунов в эфире «Спорт-Экспресса».
- Большунов впервые в российской истории стал обладателем «Большого хрустального глобуса».
- Он опередил Йоханнеса Клебо на 495 очков.
- Девушка Александра, Анна Жеребятьева, также выступает за сборную России.
Большунов сходил к Урганту, где рассказал о создании самодельного кубка мира и обиде на норвежцев