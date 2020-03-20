В марте у российской лыжницы Полины Ковалевой истек срок двухлетней дисквалификации – она пропустила три допинг-пробы и получила наказание от РУСАДА.

До бана девушка выступала за национальную сборную на Кубке мира, но без соревнований не расстроилась и посвятила себя фитнесу. Теперь она чаще демонстрирует идеальное тело без закрытого лыжного комбинезона.

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