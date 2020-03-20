Победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов рассказал об отношениях с двукратным чемпионом мира 2017 года Сергеем Устюговым.

«Мы соперники. По ходу гонки мы можем друг другу помочь или уступить, пропустить. А если говорить о дружбе, то да, есть она, но не такая близкая», – сказал 23-летний Большунов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Президент ФЛГР Елена Вяльбе настаивает, что Устюгову нужно сменить тренировочную группу, но Большунов считает, что Сергей не сможет тренироваться вместе с ним под руководством Юрия Бородавко.

«В группе Бородавко ни он не сможет, ни Юрий Викторович не сможет. Все-таки у Сереги такой характер, и я думаю, ему что-то не понравится», – объяснил Большунов.

Большунов впервые в российской истории выиграл общий зачет Кубка мира.

Устюгов занял восьмое место. Он тренируется в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера.

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