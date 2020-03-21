Российская лыжница Анна Жеребятьева, девушка обладателя «БХГ» Александра Большунова, рассказала, как спортсмен шел к победе в общем зачете Кубка мира.

– Я знала, как он шел к этому «Глобусу», сколько трудов было, сколько гонок очень сложных. Конечно, мы все рады, мы очень ждали этого. Особенно тяжело смотреть, кода норвежцы начинают его валить, командой идти, а он ничего не может сделать один, и я просто не могу.

– Не подходила к Клебо, мол «ты чего»?

– Не нравится он мне. Саша не думал, что Кубок уже здесь. Все равно ожидались спринты, их очень было много в конце, и зная, какая там трасса, очевидно было, что Клебо должен взять «Спринт-тур». Ему надо было держаться в шестерке. Саша до последнего был готов бороться и заранее не отдавал себе этот Кубок, – сказала 23-летняя Жеребятьева в эфире «Матч ТВ».

Большунов впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.

В личных гонках Кубка мира-2019/20 Жеребятьева ни разу не попала в топ-30.

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