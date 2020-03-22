Российская лыжница может сменить спортивное гражданство

Федерация лыжных гонок Белоруссии готова натурализовать одну из российских лыжниц.

«Спортсменка пока на просмотре. Два месяца за свои деньги приезжает к нам. Тренеры наблюдают за ее работой, присматриваются, оценивают. Если все сложится хорошо, для нас это будет хорошая поддержка. Девушке 26 лет, результаты могут быть на уровне двадцатки Кубка мира.

Да и наших спортсменок такое соседство простимулирует. Если и в будущем лыжники из других стран будут предлагать присоединиться к белорусской сборной, мы будем их рассматривать. Но у нас есть условия: выигрываешь у белорусов минуту-две – будем вести переговоры», – цитирует SB.by президента национальной федерации Андрея Коваленко.

Лучшая белорусская лыжница, Полина Сероносова, финишировала на 101-м месте общего зачета Кубка мира-2019/20.

У России лучшей стала Наталья Непряева, замкнувшая топ-3.

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