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Нуртуг: «У меня на холодильнике висит постер с Путиным, где он верхом на коне по пояс голый»
Петтер расхвалил президента РФ и заявил, что мечтает о встрече.
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Петтер Нуртуг рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.
– Вы всегда старались выражаться максимально прямо и открыто, часто заигрывали этим с журналистами. Вот, например, вы вроде бы в шутку говорили, что всерьез подумаете о том, чтобы выступать за Россию, если президент Владимир Путин сделает вам хорошее предложение. А каким должно было быть это предложение?
– Гражданство. Классную квартиру. Что-то на таком уровне, ха-ха.
– Вы про Путина вообще довольно часто говорите. Вы встречались?
– Я бы очень хотел. Он мне нравится. У меня в США на холодильнике висит постер с Путиным, где он верхом на коне по пояс голый.
– Не на медведе?
– Нет, на лошади. Это очень знаменитое фото.
Владимир ПутинGetty Images
– Каким вы его себе представляете?
– Одно из самых громких имен на планете. Все его знают. Я слежу за политическими новостями. Мне нравится стиль Путина. Он кажется сильным лидером с чувством юмора. Это мне в нем нравится.
– А если говорить всерьез, вы себя можете увидеть в составе нынешней сборной России по лыжным гонкам?
– У россиян очень хорошая команда, мне нравится. Постоянно появляются новые имена. Это очень важно – иметь в составе таких больших спортсменов, как Александр Большунов, например. Молодежь видит, что это возможно, что можно стать победителем. Это дарит нам новые имена. Я думаю, вполне возможно, что в ближайшие пять лет Россия будет доминирующей страной в лыжных гонках. Многим сильным норвежцам уже много лет, так что – кто знает, что произойдет, – цитирует 34-летнего Нуртуга Лента.ру.
- Нуртуг – двукратный олимпийский чемпион Ванкувера-2010, 13-кратный чемпион мира и двукратный победитель общего зачета Кубка мира.
- 14-15 марта Петтер был в России и участвовал в мероприятиях, посвященных гонке Александра Легкова, которую отменили из-за нехватки снега в Москве.
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