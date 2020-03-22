Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Петтер Нуртуг рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

– Вы всегда старались выражаться максимально прямо и открыто, часто заигрывали этим с журналистами. Вот, например, вы вроде бы в шутку говорили, что всерьез подумаете о том, чтобы выступать за Россию, если президент Владимир Путин сделает вам хорошее предложение. А каким должно было быть это предложение?

– Гражданство. Классную квартиру. Что-то на таком уровне, ха-ха.

– Вы про Путина вообще довольно часто говорите. Вы встречались?

– Я бы очень хотел. Он мне нравится. У меня в США на холодильнике висит постер с Путиным, где он верхом на коне по пояс голый.

– Не на медведе?

– Нет, на лошади. Это очень знаменитое фото.

Владимир ПутинGetty Images

– Каким вы его себе представляете?

– Одно из самых громких имен на планете. Все его знают. Я слежу за политическими новостями. Мне нравится стиль Путина. Он кажется сильным лидером с чувством юмора. Это мне в нем нравится.

– А если говорить всерьез, вы себя можете увидеть в составе нынешней сборной России по лыжным гонкам?

– У россиян очень хорошая команда, мне нравится. Постоянно появляются новые имена. Это очень важно – иметь в составе таких больших спортсменов, как Александр Большунов, например. Молодежь видит, что это возможно, что можно стать победителем. Это дарит нам новые имена. Я думаю, вполне возможно, что в ближайшие пять лет Россия будет доминирующей страной в лыжных гонках. Многим сильным норвежцам уже много лет, так что – кто знает, что произойдет, – цитирует 34-летнего Нуртуга Лента.ру.

Нуртуг – двукратный олимпийский чемпион Ванкувера-2010, 13-кратный чемпион мира и двукратный победитель общего зачета Кубка мира.

14-15 марта Петтер был в России и участвовал в мероприятиях, посвященных гонке Александра Легкова, которую отменили из-за нехватки снега в Москве.

Нуртуг ушел от порнозвезды из-за аборта. Теперь они судятся, а Петтер помолвлен со шведкой

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме