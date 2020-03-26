Россия проигрывает скандинавам в лыжной культуре. Их марафоны – восторг и величие

Лыжные гонки – не только элитный профессиональный спорт, Олимпиада, Кубок мира и борьба Александра Большунова с Йоханнесом Клебо. Важнейший культурно-спортивный пласт – любительские марафоны, на лучших из которых одновременно стартуют 15 тысяч человек. Самые культовые выделены в марафонскую серию Visma Ski Classics, где в первой сотне посеяны сильные спортсмены, не пробивающиеся в национальные сборные. Дальше любой может заявиться за соответствующий взнос: от усердно тренирующегося любителя до бабули, которая в субботу гуляет на лыжах по зимнему лесу.

Любительские марафоны не имеют ничего общего с теми, что болельщики каждый год видят по телевизору. Это не 50 километров по пяти- или 2,5-километровому кругу с выкатом на стадион – это гонка из точки в точку по зимнему ландшафту. Иногда живописному, иногда суровому. Что-то максимально похожее организовали в феврале на «Ски Туре»: масс-старт подобного формата в Мерокере выиграл Большунов. Лыжники, которые не ставят задачу занять высокие места, любуются скандинавскими лесами или альпийскими предгорьями. Самые отчаянные – природой Китая и Японии на азиатских марафонах, и тогда это роднит лыжные гонки со спортивным туризмом.

Главные лыжные марафоны проходят в Скандинавии. 90-километровый Васалоппет – в Швеции, 54-километровый Биркебейнереннет – в Норвегии. История великих гонок уводит в далекое Средневековье. По легенде будущий шведский король Густав Васа в конце 1520 года бежал на лыжах от датских врагов и преодолел как раз 90 километров – от Селена до Муры. Швеция получила независимость, Кальмарская уния прекратила существование. Именно этот путь проходят лыжники каждый год в первое воскресенье марта.

Особенность Биркебейнера – наличие у каждого участника рюкзака: это связано с норвежскими королями. Предания гласят, что во время междоусобных войн XIII века два воина-биркебейнера на лыжах перевезли в безопасное место новорожденного принца Хокона – будущего короля Норвегии. Маршрут повторяется на марафоне, а 3,5 килограмма, которые везут с собой лыжники за спиной – вес спасенного принца. Норвежцы даже сняли фильм «Биркебейнеры», в котором одну из главных ролей исполняет Кристофер Хивью – одичалый Тормунд из «Игры престолов».

В России столь эпических марафонов нет, хотя постепенно движение лыжников-любителей развивается от Мурманска до Камчатки. Eurosport.ru побеседовал с российскими участниками Васалоппет и других марафонских стартов.

В чем величие Васалоппет?

Вадим Спицын (участник Васалоппет-2019):

Во всем чувствуется грандиозность. Все вокруг пропитано атмосферой гонки. Понимаешь, что весь регион живет этим событием. Вокруг разложены лыжи, ходят гонщики. Настоящее вовлечение происходит, когда приезжаешь в стартовый городок и утопаешь в многотысячной толпе участников, погружаясь в эпические размеры и объемы происходящего. Бескрайняя стартовая поляна, огромная парковка и бесконечная вереница машин на подъезде к месту старта.

Павел Игнатюк (участник Васалоппет-2015 и 2020):

Когда к пяти утра собираются толпы, чтобы войти пораньше в свой загон – кто с фонариками, кто так... Когда мы встречали друзей, которые финишировали в 12-й тысяче, за 12 с чем-то часов, то вообще обалдели. Там 100 процентов участников ехали (даже шли, так как не все уверенно стоят на лыжах) с улыбкой от уха до уха! Я такого не видел – это были абсолютно счастливые и неуставшие люди. Самое яркое впечатление. Никак не ожидал, что в конце люди настолько эмоционально заряжены!

Васалоппет вечеромGetty Images

Организация – супер. Нигде никаких ляпов, тысячи волонтеров. На всех пунктах очень много детей, помогают лет с пяти, наверное. Стоят со стаканчиками. Несколько раз брал питье у особенных детей, они в толпе с радостью помогают. Проезжая мимо населенных пунктов, всегда можно получить любую помощь у местных жителей. Они выходят к трассе и кормят, поят домашними напитками, едой. Помогают просто так. Для них это все фан! Очень часто видел, как едущие рядом встречали знакомых, которые болеют в толпе.

Дмитрий Сямтомов (участник Васалоппет-2014, 2015 и 2017):

Ощущение, что участвуешь в истории гонки, ну или как минимум в чем-то значимом. Сам марафон – как модель жизни или как большое путешествие, умещенное в пять-восемь часов. За гонку успеваешь пережить совершенно разные эмоции: от эйфории до полного упадка сил и вновь подъема духа, получаешь неожиданную помощь от незнакомых людей и двигаешься к цели. Твои потребности снижаются до примитивных, начинаешь ценить элементарные вещи: чашка супа, булка и так далее. И для этого не требуется объявление пандемии. Ты переживешь сильные эмоции, ничем при этом не рискуя. Для меня в этом ценность. Потрясающая поддержка зрителей на протяжении всех 90 километров. Многие выходят семьями, расположившись вдоль трассы, кормят участников, подбадривают. Каждая Васа получается особенной почти у всех.

Есть ли марафоны такого уровня в России?

Денис Кабанен (участник Васалоппет-2006, 138-е место Васалоппет-2016):

В России топовый марафон – Деминский. Он не берет эпичностью хотя бы потому, что его бегут в два круга. Какая бы хорошая организация ни была, это не такая большая история. То, что по кругам – неинтересно. В России только три марафона из точки в точку: на Урале, Сахалине и Камчатке. Главный фактор – трасса, история – второй, третий – количество участников. Когда 10-15 тысяч стартуют, а в Демино ограничено число.

У нас не такие эпичные марафоны, потому что массовость небольшая, а низкая она потому что организаторы до недавнего времени сами были спортсменами и были нацелены провести марафон, чтобы выявить сильнейшего. И проводят соревнования структуры, близкие к государственным. Совсем другой продукт надо создавать – нацеленный на массовость, и привлекать «чернику» (черника – название заявившихся на марафон любителей, оно пошло от черничного киселя, который раздают на Васалоппет). Как только лыжи станут доступными, будет больше лыжных трасс, частных школ, появится прослойка «черники», которая приезжает на марафоны за эмоциями. Тогда через 20-30 лет и у нас появятся эпичные марафоны.

Вадим Спицын:

Главный лыжный марафон России проходит в Демино. И он во многом превосходит все остальные старты – как по практически безупречному уровню организации, приближенному к лучшим европейским образцам, так и по количеству участников. Тем не менее, гораздо меньшие объемы ощущаются. Уверен, это связано с отсутствием культуры участия в лыжных марафонах. Очень многие россияне катаются на лыжах, но при этом не бегают гонки. Это связано с тем, что на протяжении многих лет лыжные гонки (и в том числе марафоны) делались лыжниками для лыжников.

Деминский марафон, 2018 годGetty Images

И сейчас на многих лыжных стартах в России ощущается, что они делаются прежде всего ради спортивной составляющей и только потом для рядовых участников. За последние 10-15 лет в беговых марафонах пропасть между спортсменами и обычными физкультурниками практически исчезла. В лыжах этот процесс идет дольше: нам предстоит запастись терпением и дождаться, когда организаторы лыжных марафонов переориентируются на рядовых любителей.

Дмитрий Сямтомов:

В России практически нет событий такого уровня. Я редко бегаю марафоны в России. Они проводятся чаще по кругам в пять или 10 километров, редко больше. Их тяжело воспринимать как путешествие или приключение – просто гонка. А побегать по кругам на спортивной трассе я могу в любой выходной. В России почти нет легендарных событий с историей и быть не может, как нет хорошего сыра и вина. Все это требует многолетнего труда, инвестиций, преданности.

Кто будет инвестировать в трассу марафона как на Васалоппет, если завтра придут и построят на ней коттеджный поселок? Потребуется получать кучу разрешений и преодолевать государственную систему, а там местные власти помогают в проведении. В России имеет смысл искать что-то похожее в марафонах, где можно совместить их с туризмом: Байкал, Камчатка, Сахалин.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжах, где еще больше про марафоны

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