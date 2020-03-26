Призер Олимпийских игр и чемпионата мира Алексей Червоткин рассказал о тренировках в одной группе с обладателем «БХГ» Александром Большуновым.

– Большунов недавно рассказывал, что многие в группе наотрез отказываются с ним тренироваться. А вот вы – нет. И порой даже обыгрываете его. Получается, в летней подготовке у вас все хорошо?

– Да, я частенько поддерживаю его на тренировках. Интересно проверить себя, организм. Все-таки зарубиться с одним из лидеров мировых лыж всегда хорошо. В это межсезонье мы много спарринговали: роллеры, кросс-походы, имитационные. На роллерах в конце тренировки делали финишные ускорения и порой получалось побеждать Санька. Но лето и зима – разные вещи. Тут прямой параллели нет.

– Правда, что Большунов тренируется больше всех?

– Честно говоря, да. Иногда он работает чересчур много. Часто пытается сделать больше, чем ему говорят. Если взять остальных и меня, то мы обычно придерживаемся плана. Иногда можем что-то сделать сверх нормы, но Санек точно делает это чаще всех.

– Нет мыслей, что если вы будете делать столько же, сколько обладатель «Большого хрустального глобуса», то и выступать будете примерно так же?

– Нет, организмы у всех разные. Если один человек что-то делает и это приносит ему успех, то совсем не факт, что та же работа подойдет другому. На одну тренировку все реагируют по-разному. Самое главное – научиться чувствовать свой организм, – сказал 24-летний Червоткин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Червоткин – призер ЧМ-2017 и ОИ-2018 в эстафете.

Большунов выиграл общий зачет Кубка мира-2019/20 и стал обладателем «БХГ» впервые в российской истории.

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