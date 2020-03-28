Российский лыжник Александр Большунов провел тренировку на 134 километра. Об этом рассказал его тренер Юрий Бородавко.

– Саша получает удовольствие от тренировок. В чем-то испытывает себя. Вот на днях провел сверхдлительную тренировку, продолжительность 6,5 часов. Проехал примерно 134 километра. Здесь все условия, все, что только его душа пожелает. Поэтому работает в охотку.

– Хочу уточнить: 134 километра он пробежал без остановок и без отдыха?

– Именно так, – сказал Бородавко в комментарии «Советскому спорту».

Большунов выиграл общий зачет Кубка мира-2019/20, опередив Йоханнеса Клебо из Норвегии.

Группа Бородавко проводит закатку в Архангельской области.

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