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Большунов пробежал 134 километра на тренировке

Большунов пробежал 134 километра на тренировке
Eurosport

21 мин. назад

Может, FIS стоит организовать такую гонку?

Российский лыжник Александр Большунов провел тренировку на 134 километра. Об этом рассказал его тренер Юрий Бородавко.

– Саша получает удовольствие от тренировок. В чем-то испытывает себя. Вот на днях провел сверхдлительную тренировку, продолжительность 6,5 часов. Проехал примерно 134 километра. Здесь все условия, все, что только его душа пожелает. Поэтому работает в охотку.

– Хочу уточнить: 134 километра он пробежал без остановок и без отдыха?

– Именно так, – сказал Бородавко в комментарии «Советскому спорту».

  • Большунов выиграл общий зачет Кубка мира-2019/20, опередив Йоханнеса Клебо из Норвегии.
  • Группа Бородавко проводит закатку в Архангельской области.

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