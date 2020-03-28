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Большунов пробежал 134 километра на тренировке
Может, FIS стоит организовать такую гонку?
Российский лыжник Александр Большунов провел тренировку на 134 километра. Об этом рассказал его тренер Юрий Бородавко.
– Саша получает удовольствие от тренировок. В чем-то испытывает себя. Вот на днях провел сверхдлительную тренировку, продолжительность 6,5 часов. Проехал примерно 134 километра. Здесь все условия, все, что только его душа пожелает. Поэтому работает в охотку.
– Хочу уточнить: 134 километра он пробежал без остановок и без отдыха?
– Именно так, – сказал Бородавко в комментарии «Советскому спорту».
- Большунов выиграл общий зачет Кубка мира-2019/20, опередив Йоханнеса Клебо из Норвегии.
- Группа Бородавко проводит закатку в Архангельской области.
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