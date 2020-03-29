В инстаграме russki_sport выложили отредактированное видео, на котором лыжник сборной России Александр Большунов бьет по груше, к которой подмонтировано изображение норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо.

Журналист норвежской газеты Dagbladet Эйвинд Годё написал текст, в котором назвал любительский аккаунт официальным инстаграмом Федерации лыжных гонок России. В материале автор отметил, что многие русские пользователи считают видео неприятным.

«Навыки монтажа – 1 из 10», – прокомментировал тренер мужской сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

«Видел в инсте, что кто-то выложил видео, где Большунов использует меня вместо груши. Кто-то представил, как меня бьют в этом году. Но посмотрим, кто будет вместо груши в следующем», – заявил Клебо в интервью Dagbladet.

Позднее Годё или же кто-то из сотрудников газеты отредактировал исходный текст и добавил, что инстаграм-аккаунт – фанатский, а вовсе не принадлежит ФЛГР.

Александр Большунов в сезоне-2019/20 стал первым русским гонщиком, взявшим «Большой хрустальный глобус».

Клебо занял второе место после двух подряд побед в общем зачете Кубка мира.

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