Eurosport

«Посмотрим, кто еще будет грушей». Норвежцы приняли за инсту ФЛГР видео, где Большунов бьет Клебо

«Посмотрим, кто еще будет грушей». Норвежцы приняли за инсту ФЛГР видео, где Большунов бьет Клебо
Eurosport

2 ч. назад

Фейк-ньюс как они есть.

В инстаграме russki_sport выложили отредактированное видео, на котором лыжник сборной России Александр Большунов бьет по груше, к которой подмонтировано изображение норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо.

Журналист норвежской газеты Dagbladet Эйвинд Годё написал текст, в котором назвал любительский аккаунт официальным инстаграмом Федерации лыжных гонок России. В материале автор отметил, что многие русские пользователи считают видео неприятным.

«Навыки монтажа – 1 из 10», – прокомментировал тренер мужской сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

«Видел в инсте, что кто-то выложил видео, где Большунов использует меня вместо груши. Кто-то представил, как меня бьют в этом году. Но посмотрим, кто будет вместо груши в следующем», – заявил Клебо в интервью Dagbladet.

Позднее Годё или же кто-то из сотрудников газеты отредактировал исходный текст и добавил, что инстаграм-аккаунт – фанатский, а вовсе не принадлежит ФЛГР.

  • Александр Большунов в сезоне-2019/20 стал первым русским гонщиком, взявшим «Большой хрустальный глобус».
  • Клебо занял второе место после двух подряд побед в общем зачете Кубка мира.

Россия проигрывает скандинавам в лыжной культуре. Их марафоны – восторг и величие

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме