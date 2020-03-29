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Клебо и Йохауг рассказали, сколько раз их проверяли на допинг в 2019 году

Клебо и Йохауг рассказали, сколько раз их проверяли на допинг в 2019 году
Eurosport

1 час назад

И заодно раскрыли странную особенность – лыжников не проверяют после каждой победы.

20 норвежских спортсменов, в том числе лыжники Тереза Йохауг и Йоханнес Клэбо, поделились информацией о количестве допинг-тестов, сданных в 2019 году.

TV2 пишет, что Йохауг и Клебо сдали по 20 допинг-тестов – как соревновательных, так и внесоревновательных. Всего в 2019 году антидопинговое агентство Норвегии провело 418 тестов среди лыжников.

«Я думаю, это здорово – много раз проходить тестирование. Я хочу, чтобы спорт был как можно более чистым, поэтому я чувствую себя действительно счастливой каждый раз, когда допинг-офицеры подходят к двери», – рассказала 31-летняя Йохауг.

Также сообщается, что победителей соревнований в лыжных гонках не проверяют на допинг автоматически. «Это происходит очень случайно от гонки к гонке. Я не чувствую, что в этом есть какая-то система. Но ко мне приходили недавно», – добавила Тереза.

  • В 2016 году Йохауг попалась на анаболическом стероиде клостебол, получила дисквалификацию и пропустила ЧМ-2017 и ОИ-2018.
  • В сезоне-2019/20 Йохауг выиграла общий зачет Кубка мира, Клебо уступил Александру Большунову.

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