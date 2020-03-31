Девушка Большунова: «Путин включил режим «зима» для дебилов с шашлыками»
Анна Жеребятьева возмущается безответственности сограждан.
Подруга российского лыжника Александра Большунова Анна Жеребятьева раскритиковала москвичей, не соблюдающих режим самоизоляции.
«Погода в Москве плохая, обещают снег! Путин включил режим «зима» для дебилов с шашлыками. Главное, чтобы не вылезли теперь дебилы с лыжами», – написала девушка в сториз инстаграма.
- Большунов выиграл общий зачет Кубка мира-2019/20, опередив Йоханнеса Клебо из Норвегии.
- Александр в сезоне-2019/20 стал первым русским лыжником со времен развала СССР, взявшим «Большой хрустальный глобус».
Большунов сходил к Урганту, где рассказал о создании самодельного кубка мира и обиде на норвежцев