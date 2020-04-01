Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков признался, что за год до Сочи-2014 ему предлагали допинг.

«На мой взгляд, Олимпиада в Сочи была самой лучшей, а то, что началось после нее – сложно назвать Олимпийскими играми. Я уверен на 99 процентов, что наша спринтерская группа была чистой в Сочи. 90 процентов, что и Легков с Вылегжаниным не пошли бы на такое. Были у нас случаи в команде, я не отрицаю. Но от дурака никто не может уберечься. Но мы всю карьеру пытались это отмывать.

Я свечку не держал, дырку в стене не видел, для меня это была обычная Олимпиада. Ничего необычного, никаких подстав. Может, чего и было, но нас обошло стороной.

Было, когда мне предлагали: «Никит, во есть такое-то и такое-то». Это понятно, что не афишируется. Открыто никто не будет говорить, но где-то кто-то может намекнуть. Кто предлагал? Я даже не видел этих людей, все через посредников. На моей памяти такое было один раз. Это был 2013 год. Но я вариант с допингом даже не рассматривал», – сказал 34-летний Крюков в прямом эфире инстаграма с Марией Командной.

В Сочи Никита завоевал серебро командного спринта с Максимом Вылегжаниным.

Крюков – чемпион Ванкувера-2010 и единственный в истории советско-российских лыж трехкратный чемпион мира.

Его фамилия упоминалась в докладе Макларена, в февраля 2018 года лыжник был оправдан CAS.

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