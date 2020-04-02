Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нуртуг записал песню о жизни на карантине после возвращения в Норвегию из России.

34-летний Нуртуг вспоминает, что в молодости он был великим чемпионом, а сейчас он один, и «девушки не стучат мне в дверь – а такого никогда не было». Часть видео (вторая, листайте карусель) записана в туалете – Петтер сидит на унитазе и жалуется: «Я бы поменял свое золото на туалетную бумагу!»

Нуртуг приезжал в Россию для участия в мероприятиях, посвященных гонке Александра Легкова, которую отменили из-за нехватки снега в Московской области.

Петтер объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.

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