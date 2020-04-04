Тренер Большунова порассуждал о переходе Александра из лыж в биатлон

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко порассуждал о переходе лыжников в биатлон.

– Стина Нильссон выиграла все в лыжах, переходит в биатлон. Удивились?

– Она действительно выиграла очень много. Вот решила попробовать себя в биатлоне. Но в этом возрасте не так просто перестроиться на стрельбу. Однако есть масса удачных примеров переходов из лыжных гонок в биатлон. И не только в шведской команде, но и в российской. Многие наши лыжницы переходили и показывали выдающиеся результаты – Медведцева, Резцова, Ишмуратова. Они оставили огромный след в биатлоне.

– Почему лыжники редко решаются на такие переходы? Бегать умеют, а стрелять можно научиться.

Стина НильссонGetty Images

– Сейчас биатлон уже не тот, что был когда-то. Раньше можно было за счет мастерства на лыжне решать все вопросы. Сегодня и дистанционный ход в биатлоне тоже подтянулся на достаточно высокий уровень. Скорость и точность стрельбы начинает играть решающую роль при равенстве сил.

Если взять норвежскую сборную, то в женской группе работает бывшая лыжница Элин Кристиансен. Норвежки используют методику, которую используют в лыжных гонках, и она дает результат. Уровень их сборной вырос где-то в три раза.

– Большунов не высказывал желания перейти в биатлон? «Возьму-ка я винтовочку, сделаю там всех!» И призовые там побольше.

– Не знаю, какое слово тут ключевое: «призовые» или «винтовочка». Но таких разговоров не было. Думаю, что Александр в лыжах еще себя не до конца реализовал. У него пока очень много неодержанных побед. Ему сейчас не до биатлона, – цитирует Бородавко «Советский спорт».

В сезоне-2019/20 Большунов стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

Александр – первый спортсмен в новейшей истории России, победивший в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

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