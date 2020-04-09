Лыжный сезон-2020/21 может быть полностью отменен из-за пандемии COVID-19

Лыжному сезону-2020/21 грозят серьезные изменения из-за пандемии коронавируса – вплоть до полной отмены.

Руководство Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) пока не дает конкретики, но уже поделилось соображениями о формате нового сезона. В интервью VG их озвучил рейс-директор Пьер Миньерей.

Если люди не смогут переезжать из страны в страну, Кубок мира невозможен.

Если переезды между странами будут регулироваться, то проведение нескольких этапов будет возможным.

Вероятно, придется разделить мужские и женские этапы. Одни выходные с мужчинами, следующие – с женщинами. Или сначала две недели с лыжниками в Норвегии, а потом две недели с лыжницами в Финляндии, чтобы не было слишком много стартов в одном месте.

«Тур де Ски» должен начаться в рождественский период, но уверенности пока нет. Целесообразно провести всю многодневку в одной стране, чтобы не распространять вирус.

Если в одном месте будет разрешено собираться максимум сотне людей, Кубка мира не будет, но если по 500 или по 1000 – это возможно: с лыжниками, персоналом, оргкомитетом и журналистами. Гонки придется проводить без зрителей.

«Требуется большая гибкость. Самая большая проблема – правила, которым мы должны следовать. Отмены в последнюю минуту стоят больших денег, это мы видели в Осло прошлой зимой. Проведение Кубка мира даже в два-три уикенда важно для нашей телеаудитории. Но мы не знаем даже, останутся ли наши спонсоры. Ситуация отразится на всех странах, командах и организаторах. Например, будут отменены многие тренировочные сборы», – сказал Миньерей.

Пандемия коронавируса повлияла на концовку сезона-2019/20: этап Кубка мира в Осло (Норвегия) прошел без зрителей на стадионе, этапы в США и Канаде отменили.

Победители общего, дистанционного и спринтерского зачетов (Александр Большунов, Тереза Йохауг, Йоханнес Клебо и Линн Сван) до сих пор не получили «Хрустальные глобусы».

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