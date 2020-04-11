Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как ее бабушка и дедушка подверглись репрессиям в тот период, когда руководителем СССР был Иосиф Сталин.

«Я родилась в Магадане. В свое время, в 1937 году, туда был выслан мой репрессированный дедушка. За что – неизвестно. К сожалению, его дело все еще засекречено. Он был военным атташе. Бабушка – а они тогда не были расписаны, просто дружили – приехала за ним из Ленинградской области через несколько месяцев. В трюме парохода.

Она нашла его в 500 км от города. Было очень тяжело. В какой-то момент дедушка отрубил себе кисть руки. Просто не мог больше работать, копать землю – там же вечная мерзлота. Тогда его отправили в Магадан. Тоже в лагерь. Но там он был практически завхозом – выдавал белье. А вот бабушку из первого лагеря не отпускали – она работала поварихой. И тогда она сварила руку в каше, чтобы ее тоже отправили в Магадан. В больницу. Всю жизнь они прожили вместе с дедушкой. Очень любили друг друга», – приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Сталин руководил СССР с 21 января 1924 по 5 марта 1953 гг.

Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

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