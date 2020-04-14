Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе присоединилась к популярному флешмобу.

Елена Валерьевна вместе с близкими исполнила запомнившийся танец из клипа Uno группы Little Big, которая должна была представить Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме. «А как проходит ваша самоизоляция?» – подписала публикацию 51-летняя Вяльбе.

Евровидение-2020 отменили из-за пандемии коронавируса. Little Big выступит на конкурсе через год, но с другой композицией.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

За 10 лет Вяльбе вернула русские лыжи в мировой топ. Она прислушивалась к критике и меняла убеждения

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