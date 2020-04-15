Первый тренер двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова Иван Брагин рассказал про сложности, с которыми столкнулся в момент подготовки лыжника.

«Мы ездили на соревнования по округу – не только в Ханты-Мансийск, и в Нягани были соревнования. Это не сильно ближе, чем Ханты, 100 км разницы. Ближайший город – Урай, туда частенько ездим.

Когда на своих машинах возили, когда родители возят. В Ханты-Мансийск да, приходится на рейсовом микроавтобусе, других вариантов зимой и нет. Летом есть вариант по реке, но это тоже больше суток ехать, и вертолетом – быстро, но дороговато, и места ограничены.

Был у нас и свой автобус какое-то время. Сейчас эксплуатировать его проблематично – нет средств на содержание. Ему стало много лет, еще год-два, и на нем нельзя ездить. А сейчас если автобусу больше 10 лет, на нем нельзя перевозить детей», – заявил Брагин в интервью Eurosport.ru.

Устюгов готовился с Брагиным в поселке Междуреченском до 15-летнего возраста, пока не попал в юношескую сборную ХМАО-Югры по лыжным гонкам.

Сергей – победитель многодневки «Тур де Ски-2017» и двукратный чемпион мира-2017.

Репортаж с родины Устюгова и интервью самого спортсмена читайте на Eurosport.ru.

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